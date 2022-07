Tu horóscopo diario: lunes 4 de julio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 4 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La palabra clave de hoy es "paciencia", algo que tú no sueles tener casi nunca. Hay días en que luchas y te esfuerzas con rabia y coraje, pero al final no ves resultados y parece que todo lo que has hecho no vale para nada, como te va a suceder hoy. Pero no debes fiarte de las apariencias, todo dará fruto a su tiempo.

Tauro

El peligro de asechanzas y traiciones te ronda bastante últimamente en relación con tu trabajo. Debes tener cuidado porque los gestos amables que ves exteriormente pueden tener poco que ver con la realidad, al menos en algunos casos. Una persona que crees tu amiga te tiene, en el fondo, una enorme envidia.

Géminis

La semana se iniciará para ti con un día favorable y fructífero en lo laboral, un día que irá de menos a más porque al principio quizás no te encuentres demasiado bien de ánimo, pero según avance el día todo se irá poniendo más a tu favor en lo anímico o en lo material y mundano, y al final saldrá como tú deseas.

Cáncer

Te encuentras ante un día inspirado y favorable, las cosas te irán bien en el trabajo y también tendrás momentos de felicidad en la vida íntima. Pero todo esto será así sobre todo porque tú te encuentras bien y tus emociones están en positivo. Buen día para desplegar una gran actividad y también para relacionarte.

Leo

Vas a solucionar un asunto de carácter administrativo o judicial que llevas arrastrando desde hace ya mucho tiempo, algo que después de muchos esfuerzos y altibajos al final se resolverá a tu favor. La suerte ha vuelto a estar de tu lado y es el momento de resolver muchos problemas antiguos que te están agobiando.

Virgo

Hoy vuelves a hacer aquello que más te gusta y en lo que das lo mejor de ti mismo, trabajar. Comienzas la semana con mucho ánimo, pero también con bastante preocupación o agobio, porque las cosas nunca son tan perfectas como tú las desearías. No te es nada fácil relajarte, pero en realidad no vas a tener un mal día.

Libra

El destino te trae hoy un día agridulce, ajetreado y lleno de actividad por la mañana, pero mucho más agradable y placentero por la tarde. En el trabajo afrontaréis algunos problemas imprevistos, aunque al final todo se solucionará con éxito, y luego más tarde viviréis momentos muy felices con vuestros seres queridos.

Escorpio

No confíes en la suerte ni en ayudas providenciales, debes enfrentarte a los problemas tú solo. Tienes fuerza y astucia para vencer y no necesitas a nadie, más bien sería al revés, quizás los demás te necesiten a ti muy pronto. Ahora lo vas a pasar un poco mal, pero luego acabarás ganando gran prestigio y autoridad.

Sagitario

Los astros están a tu favor y hoy te van a dar una sorpresa en el amor o en uno de tus deseos más íntimos, aunque es probable que tengas que lidiar con algunas tensiones, o incluso alguna injusticia, en el trabajo. El destino está a tu favor, pero tú no te encuentras del todo bien y tienes algunos temores sin fundamento.

Capricornio

El día de hoy te hará tener la sensación de que todo lo que consigues te cuesta muchísimo esfuerzo, que la vida es injusta y a veces cruel contigo. No hay razón para que te sientas así, pero lo cierto es que hoy estarás especialmente sensible, sobre todo por problemas afectivos y familiares que vienen de bastante atrás.

Acuario

Al fin es el momento de dejar atrás grandes preocupaciones y temores que vienes arrastrando desde hace muchos meses. Las calamidades que temías no han sucedido, pero las cosas buenas que esperas sí van a llegar y te demostrarán que por grandes que sean las pruebas al final el bien acaba triunfando sobre el mal.

Piscis

El dolor y la desdicha hacen renacer en ti tus mejores cualidades humanas y espirituales. Tu verdadero mundo no es este en el que se posan tus pies, sino un ámbito mucho más espiritual, y las pruebas y sacrificios hacen que cada día te acerques más a él y valores menos las cosas materiales que apasionan a los demás.