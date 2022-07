Cancelado el concierto de Korn en el Resurrection Fest por una avería en su avión

Korn no ha podido finalmente actuar en esta edición del Resurrection Fest de Viveiro. Así lo ha confirmado la organización en un comunicado en el que señala que se ha visto obligada a cancelar el concierto de la banda estadounidense previsto para las 16:15 de este domingo y que ya había sido aplazado por problemas con el vuelo del conjunto.

"Estamos devastados por esta noticia. Tras haber cambiado toda la programación del festival para este domingo para poder salvar el concierto de la banda, el infortunio ha querido jugarnos una nueva mala pasada", ha lamentado la organización en un comunicado.

Según ha explicado, el avión de Korn ha tenido una avería que hace imposible que puedan llegar "desde el otro lado de Europa a Viveiro".

Asimismo, reconocen que esta edición ha sido la más complicada en cuanto a logística y transportes y lamentan que los esfuerzos por mantener todo el cartel se haya visto truncados: "No tenemos palabras para expresar lo que sentimos ahora mismo. Compartimos con vosotros la tristeza y la impotencia".

En todo caso, este domingo se han subido al escenario principal del festival de A Mariña Bring me the Horizon, Heaven Shall Burn, Stick to your Guns, Electric Callboy y Deadly Apples.

Por su parte, el escenario Ritual tendrá a Mind Driller, Mosh, Bloodhunter, As Everything Unfolds, Infected Rain, Angelus Apatrida y Enforced; mientras que en el Chaos se subirán Grima, Golpe Radikal, Ruxe Ruxe, Belvedere, Doyle y Knocked Loose. En el escenario Desert actuarán Kaleikia, Elephant Riders, The Dry Mouths, Frutería Toni, Ciclonautas, Phil Campbell y My Sleeping Karma.