Adela González, con el corazón roto, llora la muerte de alguien "muy especial": "Se ha ido solo, sin nadie que le haya puesto unas flores"

Adela González, que triunfa como presentadora de Sálvame, está viviendo un momento doloroso tras perder a "una persona muy especial".

Así lo ha manifestado ella misma en las redes sociales, donde escribe que se encuentra con el corazón roto tras saber la fatal noticia.

"Hoy ha fallecido un vecino mío de Bilbao. Se llamaba Julio, 65 años. No han puesto sala de visitas en el tanatorio porque no tenía familia. Se me ha roto el corazón. Era una persona muy especial y muy cariñosa con todos los vecinos, sobre todo con mis hijos", ha anunciado la comunicadora en un hilo de Twtter.

Además, da más detalle de esta persona tan querido para ella. "Vivía con su madre, también fallecida hace poco, en un piso muy, pero que muy modesto. Cada Halloween abrían su puerta cuando los niños, junto a todos sus amigos, pedían caramelos… y siempre tenían algo", rememora.

Adela quiere homenajear a su amigo en forma de recuerdo. "Cada Navidad metían en el buzón una felicitación con un número de la Lotería del Niño y el deseo de una buena vida, de salud... Nosotros les preparábamos un bizcocho casero. Los niños les daban un beso y Julio y su madre, sonreían con la ternura propia del corazón".

Hoy ha fallecido un vecino mío de Bilbao. Se llamaba Julio, 65 años. No han puesto sala de visitas en el tanatorio porque no tenía familia. Se me ha roto el corazón. Era una persona muy especial y muy cariñosa con todos los vecinos, sobre todo con mis hijos. (Mini hilo) — Adela González Acuña (@addelagonzalez) July 1, 2022

Sobre su trabajo en la tele y la relación con esta persona, ha contado: "Julio siempre con un comentario cariñoso. Te he visto en la tele. Qué tal la niña. Me duele la pierna, viene mal tiempo... con su voz ligeramente aflautada y una sonrisa".

Además, la comunicadora lamenta la manera y las circunstancias en las que se ha ido: "Julio se ha ido solo, sin nadie que le haya puesto unas flores de despedida. Sé que ahora mismo estás repartiendo caramelos y sonrisas. Aquí te envío la mía. 🌹".