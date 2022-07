El misterio del destino de los fugados de Alcatraz, resuelto 60 años después

Se trata de la fuga carcelaria más famosa de todos los tiempos. Tres hombres pasaron seis meses cavando hoyos en la pared de su celda en la prisión de Alcatraz, armados solo con cucharas y tenedores.

Los ladrones John Anglin, su hermano Clarence y Frank Morris lograron escapar de la famosa cárcel de California. Si llegaron a salvo a la libertad o perecieron en las heladas aguas infestadas de tiburones de la Bahía de San Francisco ha desconcertado a los investigadores desde la noche del 11 de junio de 1962. El FBI cerró el caso en 1979.

Pero ahora, 60 años después, el caso podría haberse resuelto. Un documental de televisión que se emitirá esta semana promete revelar la verdad sobre el trío, que se escapó de la cárcel en la oscuridad de la noche.

Así fue la fuga

Los fugados abrieron paso desde el techo de la prisión hasta la orilla del agua con una balsa improvisada hecha con 50 impermeables de algodón robados. Cabezas de papel maché pintadas con cabello recogido en el piso de la peluquería de la prisión engañaron a los guardias haciéndoles creer que estaban dormidos en la cama.

David Widner, sobrino de los hermanos Anglin, insiste en que sus tíos lograron la libertad y la clave está en el ADN. Un equipo de Discovery Channel encabezado por su hermano jubilado Ken, de 60 años, y el presentador de televisión Josh Gates, hicieron un descubrimiento en Brasil.

En unas declarciones recogidas por el Mirror, David Widner, de 55 años, dice: "Mi hermano Ken acaba de viajar a Brasil para ver si podía ubicar a miembros de la familia allí, incluidos los hijos de John y Clarence. Hicieron algunas pruebas de ADN y pudieron ubicar la casa donde vivían. Todavía están trabajando en el ADN y tengo que tener cuidado con lo que digo, pero se revelará mucho más cuando el programa se transmita el miércoles".

No puedo decir que mi madre se mantuviera en contacto con ellos, pero estoy seguro de que otros miembros de la familia sí lo hicieron

En los 30 años de historia de Alcatraz, hubo 14 intentos de fuga. 23 hombres fueron capturados con vida, seis fueron asesinados a tiros y dos se ahogaron al intentar nadar 2 km hasta la orilla a través de corrientes brutales. Cinco presos, incluidos los Anglin y Morris, figuran como "desaparecidos y presuntamente ahogados".

Pero la madre de David, Marie, de 87 años, cree que sus hermanos lo lograron. David Widner dice: "Tenía ocho años cuando el FBI comenzó a venir a mi casa para hacerle preguntas a mi madre. Siempre preguntaban: '¿Habéis tenido noticias de vuestros hermanos?'. Y ella siempre les decía: 'No, no tengo y si lo supiera no os diría nada'".

"No puedo decir que mi madre se mantuviera en contacto con ellos, pero estoy seguro de que otros miembros de la familia sí lo hicieron", agregó el descendiente de los fugados.

Con ayuda de la mafia

Siempre se rumoreó que los Anglin y Morris fueron ayudados por los mafiosos Mickey Cohen y 'Whitey' Bulger, quienes organizaron un bote para recogerlos de la bahía. Años después, un traficante de drogas llamado Fred Brizzi, ahora muerto, afirmó que había llevado a los fugitivos a México poco después de su fuga.

"Mi abuela me dijo que fueron a verla poco después de la fuga para hacerle saber que estaban bien, pero que no podían quedarse porque el FBI estaba vigilando la casa", añade Widner.

"Mis tíos sabían que nunca miras atrás o terminas atrapado. Lo que sucedió ha sido un misterio durante años, pero una vez que encontremos a sus hijos, el caso se cerrará", concluyó.