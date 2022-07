La nueva vida de la mujer herida en el primer bombardeo ruso en Ucrania y cuya imagen se hizo viral

El pasado 24 de febrero, Putin cumplió con lo que muchos se temían: decidió invadir militarmente Ucrania. Uno de los primeros bombardeos se produjo en la localidad de Chuguyev, cerca de Járkov.

En él resultó herida Olena Kurylo, una maestra de 53 años cuya imagen con el rostro ensangrentado, con la cabeza vendada, dio la vuelta al mundo, se hizo viral y se convirtió en todo un símbolo de la barbarie rusa.

¿Qué pasó con Olena? ¿Qué fue de ella? La mujer pudo ser evacuada, con graves heridas en un ojo. Llegó a Polonia, donde fue operada, y donde ahora sigue ejerciendo su profesión, la de maestra, pero ahora de niños refugaidos ucranianos en Polonia, recoge el Daily Mail.

"Olvido que estoy en Polonia y mis preocupaciones desaparecen cuando doy clase", dice Kurylo, que asegura que sus alumnos "me dan una alegría que no he tenido desde que comenzó la guerra".

Pamiętacie Ukrainkę, której twarz stała się symbolem ataku RUS na UA? To Olena Kuryło. Wybuch rakiety uszkodził jej wzrok. Uratowali go... lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach ❤️



Po lewej Olena w Charkowie. Po prawej: W Kato. Foto: Tomasz Borówka/Slazag pl pic.twitter.com/TG8E5c1wfl — tomasz.golonko (@TomaszGolonko) May 13, 2022

Eso sí, sus alumnos no son ajenos a su situación: "Dibujan la guerra o cómo era su vida antes con su casa o su madre y su padre, así como sus sueños y esperanzas de paz. Las niñas prefieren hacer dibujos de sus madres y los niños dibujan máquinas de guerra", dice.

Kurylo, que es medio rusa, quedó con un vidrio alojado dentro de su ojo derecho y cientos de partículas incrustadas en su piel tras el bombardeo del que fue víctima.

Fue sometida a una operación quirúrgica en Katowice, Polonia, donde los cirujanos lograron restaurar una parte significativa de su visión llenando su ojo dañado con aceite de silicona. Olena está esperando los resultados de un segundo procedimiento de seguimiento, que los médicos esperan que le devuelva la vista casi por completo.

"Desde el momento en que decidí venir a Polonia, siempre tuve esperanza y eso nunca ha desaparecido. Creo que recuperaré toda mi visión, o al menos la mayor parte", dice.