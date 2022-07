Tenso enfrentamiento entre Isabel Rábago y Marina Esnal en 'Viva la vida': "Eres una faltona"

Las colaboradoras de Viva la vida Isabel Rábago y Marina Esnal han protagonizado este sábado un tenso enfrentamiento en plató a raíz de unas declaraciones de Rocío Carrasco en el tercer capítulo de la docuserie En el nombre de Rocío.

Fue Marina Esnal quien quiso resaltar "un titular" sobre ese episodio, en el que Carrasco habla sobre su padre y Raquel Mosquera. "Cuidado con tus titulares, que los descontextualizas", le advirtió entonces Isabel Rábago.

El titular que dio Esnal fue el siguiente: "Rocío Carrasco: 'Raquel Mosquera sabe lo que bebió mi padre en nuestra última charla, se lo sirvió ella'. ¿Qué defensa tiene una barbaridad así?", ha preguntado Esnal a continuación.

El comentario no gustó Isabel Rábago, que se ha sentido directamente atacada por la colaboradora y le ha respondido con otra pregunta. "Para empezar, yo no soy estoy para defender a nadie. ¿Me puedes respetar cuando hablo, Marina? Yo aquí defiendo a quien me da la gana y cuando me da la gana. ¿Has visto el capítulo? Pues entonces, esa pregunta que estás haciendo es absurda".

Rábago le ha pedido entonces a Esnal que aprenda a contextualizar esas declaraciones: "Eso es solo un titular, que como periodistas sacamos, pero si tú has visto el capítulo, ¿tú no escuchas y lo contextualizas cómo está? ¡Cuéntalo!".

La presentadora, Emma García, intervino en este punto para pedir a Rábago que explicase en qué contexto tienen lugar estas palabras de Rocío Carrasco, por lo que la colaboradora lo ha contado. "Ella explica el famoso encuentro, la conversación que tienen padre e hija en la que Fidel (Albiac) no está. En la que sí está presente Raquel (Mosquera). La situación en la que están en casa, por qué se ven en casa y no se citan en otro sitio que tenían planeado para hacer un reportaje del que la propia prensa avisa a Rocío", ha señalado la colaboradora.

Sin embargo, Marina Esnal ha insistido en que este tercer capítulo "no documenta nada" y que solo cuenta "el testimonio de Rocío, de la familia y los amigos".

"La que no ha debido de ver el tercer episodio es ella", ha replicado Esnal sobre Isabel Rábago. "Está hablando de documentación y en el episodio 3 solo hay testimonios", ha añadido.

El comentario ha provocado la reacción inmediata de la colaboradora aludida, que ha saltado: "¿Que no me he visto el capítulo 3? Pues te voy a decir una cosa. ¡Olvídate de mí, chica! No seas tan faltona, que yo jamás me he sentado en un plató a inventarme nada", le ha dicho.

"No voy a permitir que me cuestione", ha replicado Esnal dirigiéndose a la presentadora, que ha tratado de calmar las aguas poniendo orden en plató: "De verdad, ¡quiero escuchar! No quiero llegar a un enfrentamiento", ha zanjado Emma García.