Las misteriosas figuras con cabezas gigantes halladas en unas pinturas rupestres en Tanzania

En el año 2018, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso en la Reserva de Caza Swaga Swaga, en el centro de Tanzania: 52 refugios rocosos previamente indocumentados, pintados deliberadamente con arte rupestre. La intemperie había destruido casi todo menos un puñado; pero de los que se conservaron, uno era un absoluto enigma.

El sitio, llamado Amak'hee 4, fue pintado de manera elaborada con un friso de arte figurativo, que incluye tres misteriosas figuras antropomórficas con cabezas extremadamente grandes, recoge Science Alert.

Estos podrían ser, según el arqueólogo Maciej Grzelczyk, de la Universidad Jagiellonian en Polonia, una pista para descubrir qué otros tríos similares de figuras encontradas en otros paneles de arte rupestre podrían ser.

Es difícil fechar el panel Amak'hee 4, pero en 2021 Grzelczyk pudo calcular que tiene al menos unos cientos de años. Está pintado casi en su totalidad con pigmento rojo, a excepción de cinco figuras en blanco.

La meteorización de este pigmento, y la ausencia de animales domésticos, sugiere que es bastante antiguo, remontándose a la época de las sociedades de cazadores-recolectores de la región.

Representados en el panel hay animales que parecen ñus, antílopes, búfalos e incluso una jirafa, así como unas cuantas figuras de aspecto humano con cabezas grandes. Pero un grupo destaca.

En este trío, las figuras parecen presentar cabezas de búfalo estilizadas

"Particularmente notable entre las pinturas de Amak'hee 4 es una escena que se centra en tres imágenes", escribió Grzelczyk en su artículo de 2021.

"En este trío, las figuras parecen presentar cabezas de búfalo estilizadas. Estas formas recuerdan la depresión central en el perfil de la cabeza de búfalo desde donde se elevan los dos cuernos y luego se curvan hacia afuera alejándose de la cabeza, así como las orejas hacia abajo", dice.

Referencia para los Sandawe

La cultura del pueblo Sandawe, que desciende de quienes solían habitar la región, no incluye motivos de personas con cabeza de búfalo o personas que pueden cambiar de forma a búfalos (o viceversa), por lo que las imágenes pueden representar otra cosa. Pero, según señala Grzelczyk, los cuernos de búfalo juegan un papel importante en algunos rituales Sandawe.

Sean lo que sean, las extrañas figuras no carecen de precedentes. No muy lejos de Amak'hee 4, en la región de Kondoa en el centro de Tanzania, dos pinturas de refugios rocosos en particular tienen un gran parecido con el trío.

En el sitio Kolo B2, se representan tres figuras de pie juntas. En Kolo B1, se representan tres figuras en posición horizontal, aunque tendidas en el suelo.

Los tres sitios muestran figuras similares, con cabezas grandes, aunque las figuras de Kolo lucen un motivo rayado, interpretado como un tocado (se interpreta que otras figuras de Kondoa tienen peinados elaborados).

En los tres sitios, las figuras están conectadas por una línea que cruza su sección media. Y los tres tienen arreglos y direcciones similares de las manos y los brazos.

Amak'hee 4 tiene algunas diferencias importantes. Las cabezas parecen estar rellenas de un color sólido y parecen mucho más importantes para la acción que las rodea.

"Las figuras de Amak'hee 4 son notablemente más grandes que las de Kolo, y hacen de este motivo principal un punto focal central alrededor del cual parece tener lugar el resto de la narración. Por el contrario, las imágenes de Kolo son representaciones aisladas, sin clara conexión con el resto de las pinturas", escribió Grzelczyk.

Aún hoy en uso

En Kondoa, algunos de los sitios de arte rupestre todavía están en uso por los Sandawe para una variedad de actividades rituales. Los sitios recientemente documentados también son conocidos por las comunidades locales, por lo que es posible que puedan arrojar algo de luz sobre el significado de las figuras misteriosas.

Mientras tanto, los arqueólogos continuarán el trabajo de documentación de los sitios para que puedan agregarse al registro publicado.