Carmen Porter desvela cómo está Iker Jiménez tras dar positivo en Covid: "Al final ha caído"

La ausencia del presentador Iker Jiménez esta semana al frente de Horizonte no ha pasado desapercibida entre los espectadores del programa de Cuatro. La periodista Carmen Porter tomaba el pasado jueves las riendas de este espacio, no sin antes informar de que Jiménez no estaba con ella porque se había contagiado por primera vez de Covid.

"Le llamábamos leyenda", ha reconocido Porter, ya que hasta ahora había logrado resistir al virus. "Bueno, pues al final ha caído con el Covid", ha sentenciado la también presentadora de Futura.

Respecto al estado de salud del presentador, Porter ha tranquilizado a la audiencia al asegurar que "está bien, que no se preocupe nadie, está en casa, está cuidadito, y no lo está pasando del todo mal".

"Le mandamos un beso muy fuerte", ha dicho Carmen Porter, que ha admitido que no es solo Iker Jiménez el contagiado en el equipo del programa. "Todo el mundo bien, no hay ninguno grave", ha matizado a continuación.

El propio Iker Jiménez ha publicado este sábado un escueto mensaje en Instagram acompañado de un selfie: "Mucho mejor", ha indicado el presentador a sus seguidores de la red social.

"Parece que estas variantes dan un respiro a los enfermos", se ha referido, por otro lado, Carmen Porter sobre la expansión de los sublinajes de ómicron BA.4 y BA.5, que están causando la séptima ola del coronavirus en España.

Este asunto ha sido uno de los tratados en el programa, donde han entrevistado al doctor José María Martín Moreno, epidemiólogo de la Universidad de Valencia. Tal y como ha explicado, los síntomas que se experimentan con estas subvariantes "son más leves, pero muy intensos", ha dicho.

En este sentido, los contagiados suelen presentar un "cuadro catarral, una sensación de trancazo enorme, dolor de cuerpo, fiebre no muy alta, dolor de garganta y dolores gastrointestinales", ha descrito.