Una reportera de 'Ya es mediodía' es agredida en directo y la Guardia Civil tiene que intervenir

El crimen ocurrido este viernes en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, en el que un hombre mató a un vecino y amigo y posteriormente se atrincheró con un rehén e hirió de gravedad a un teniente coronel de la Guardia Civil, también provocó en las calles aledañas al suceso un momento de tensión entre un familiar del detenido y las cámaras de televisión que se encontraban en el lugar cubriendo la noticia.

Marina Vidal, una reportera del programa Ya es mediodía de Telecinco, se vio envuelta, sin quererlo, en un incidente cuando un familiar del hombre atrincherado trató de impedir que las cámaras les grabasen. La tensión llegó a su punto álgido cuando otra mujer allí presente se abalanzó sobre la reportera y comenzó a increparla, hasta el punto de que tuvieron que intervenir varios agentes de la Guardia Civil.

Mientras esto ocurría, la presentadora del espacio, Sonsoles Ónega, se encontraba comentando el suceso con sus colaboradores. De fondo, aparecían en pantalla las imágenes del tenso momento, lo que hizo que la presentadora interrumpiese a sus compañeros para conectar con la reportera. "Cuidado, un momento, un momento, nuestra compañera Marina Vidal...", ha reaccionado Ónega al ver cómo una mujer comenzaba a increpar a la reportera.

"¡Cuántas veces hay que deciros que no!", no paraba de repetir la mujer, que en actitud violenta pedía que dejasen de grabar. "Estamos haciendo nuestro trabajo", defendió otra reportera, en este caso de Antena 3, a su compañera de Telecinco al ver la situación.

"Me suda el coño, que no me levantes la mano, que te parto la cara", continuó amenazando la mujer, levantando las manos hacia los periodistas. "No me la levantes tú a mí, que está haciendo un directo, no os está sacando a vosotros", trataba de razonar la otra compañera, sin éxito. "¡Que me suda la polla!", era la respuesta de la mujer.

En plena discusión se unió por detrás otro hombre, que intentaba golpear a las cámaras y terminó forcejeando con los agentes de la Guardia Civil, que tuvieron que intervenir para poner fin a la pelea.

Intentan agredir a la reportera de ‘Ya es mediodía’ en pleno directo #television pic.twitter.com/Hqo5oiNK8R — TVMASPI (@sebas_maspons) July 2, 2022

"Ay dios, intervención de la Guardia Civil para proteger a nuestra compañera Marina Vidal, que lo único que está haciendo es informar de lo que está pasando", ha comentado a continuación Sonsoles Ónega, que le ha preguntado a la reportera cómo se encontraba tras lo ocurrido. "¿Marina estás bien?", le dijo. "Sí, sí, estamos bien", respondió la periodista.

"Tranquila, tú estás haciendo tu trabajo. En ningún momento la hemos visto ni acercarse ni intentar molestar o entorpecer el trabajo de la Guardia Civil, que bastante tienen", ha justificado Ónega.