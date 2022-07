La advertencia de la madre de Anabel Pantoja a su hija en 'Supervivientes': "Concursa con la cabeza"

El paso de Anabel Pantoja por Supervivientes está haciendo mella en la concursante. En los últimos días, a la sobrina de Isabel Pantoja le han surgido miedos sobre cómo se iba a estar tomando su madre el concurso que estaba haciendo. Finalmente, la prima de Kiko Rivera ha recibido una emotiva llamada de su progenitora, cargada también de un potente mensaje.

Mercedes Bernal, Merchi, apareció por videollamada en la gala del jueves por la noche, lo que provocó el llanto de la concursante y obligó a su madre a tratar de calmarla para poder hablar con ella. "Yo no he podido ir porque estoy de baja y, al estar de baja, no me puedo trasladar", se justificó Merchi sobre por qué no había ido a visitarla a Honduras.

La madre de Anabel Pantoja alabó a la concursante al llamarla "guerrera" y "campeona" por haberse superado a sí misma en las pruebas. "Orgullosísima no, lo siguiente. Estoy súper feliz, de verdad. No daba dos duros por ti, creí que te ibas a ir como la otra vez, pero te estás superando con creces. Vales oro, créetelo", le dijo.

Sin embargo, Anabel Pantoja necesitaba el perdón por parte de su madre, lo que provocó que Merchi le lanzara el siguiente mensaje. "Aquí no se trata ahora de perdonar. Entraste por dos metas, las tienes a la vuelta de la esquina, no queda nada. Quiero que concurses con la cabeza, la cabeza es la que te guía. El corazón te puede pasar malas jugadas", ha advertido.

Asimismo, su madre le ha dicho que "cuando llegues a España, haz lo que quieras. Diviértete, disfruta, vive donde quieras, todo... Pero, ahora, tu meta es luchar por lo que tú quieres. Mira por ti, por tu trabajo, por tu dignidad, por tu imagen. Hazlo por mí", le pidió Merchi.

Durante la conversación con su hija, el presentador, Carlos Sobera, mencionó el nombre de Yulen, sobre quien también se pronunció Merchi. "Eso es una historia que están viviendo. Yo en las relaciones no me meto, yo lo que quiero es su felicidad. El consejo que le doy es que ahora mismo está concursando, que siga y que luche y concurse con la cabeza, no con el corazón", ha zanjado.

Ante el mensaje de su madre, Anabel Pantoja le respondió: "Tengo aquí mi cabeza, no se me olvida. Pero aquí también tengo el corazón, porque la gente sin corazón aquí tampoco vale", ha dicho.