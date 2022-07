La dura confesión de Fernando Tejero sobre lo que llegó a hacer para ocultar su homosexualidad

"Llegué a pensar que ocurriría un milagro y que dejaría de ser homosexual". Con estas palabras se ha referido el actor Fernando Tejero en una entrevista para una campaña con motivo del mes del Orgullo, titulada 'Nunca es tarde para vivir tu sexualidad libremente', en la que se ha sincerado sobre todo lo que vivió hasta el punto de aceptar su homosexualidad y las consecuencias físicas que esto le acarreó en su vida.

El protagonista de series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina ha concedido una entrevista para una marca de productos eróticos, en la que ha reconocido que tardó "bastante" en darse cuenta de su orientación sexual. "Yo llegué a Madrid en el año 95, creo recordar, a estudiar arte dramático y todavía no lo había hablado con nadie", ha confesado.

En el colegio llegó a sufrir bullying, y trató por todos los medios de ocultar la pluma que tenía de pequeño, ha recordado el actor. "Tenía la voz como afeminada. A día de hoy, tengo la voz grave por forzarla, por no querer tener esa voz. Yo la pluma me la quité a base de mucho esfuerzo y de no querer tener pluma".

El motivo, ha explicado el actor, era el temor "a la sociedad, al dedo acusador", e incluso a su familia, ha desvelado: "Tenía miedo a que no me aceptasen, aunque el primero que no se aceptaba era yo, yo no quería bajo ningún concepto creer que pudiese ser homosexual".

Es por ello que nunca llegó a hablar este tema con sus padres, que se enteraron de su orientación sexual por la televisión. "Cuando mis padres se enteran, yo ya era una persona conocida. De hecho, ellos se enteran por la tele. Yo nunca me senté con mis padres a decírselo, tampoco tenía la necesidad", ha asegurado.

Esta negación a aceptar su homosexualidad le llevó a una depresión, según ha contado. "Yo tuve depresión y uno de los motivos fue que es muy difícil tener que andar ocultándolo y fingiendo", ha dicho Tejero. Asimismo, "como yo no me aceptaba, la idea era vivir con esa mentira el resto de mi vida", lo que le causaba "tristeza, pena y represión".

Aunque llegó a tener novias, prosigue, "sentía que no estaba completo, que me faltaba algo, una presión brutal porque nunca te muestras tal cual eres". Para Fernando Tejero, irse a vivir a Madrid lo cambió todo, "si no, a día de hoy, habría estado casado, con niños...", ha reflexionado.

A día de hoy, el actor, de 54 años, ha asegurado que la situación ha mejorado. "Hemos avanzado muchísimo, hoy está bastante más normalizado que en aquella época", si bien "sigue habiendo muchísimos prejuicios y muchísima homofobia, y hasta que eso no se acabe, habrá muchísima gente que siga teniendo miedo", ha admitido.

En su caso, ha asegurado que ha habido mucha gente que le ha dicho "anda, pero ¿eres gay?, o ¿eres maricón? Pues se me ha caído un mito".