Tu horóscopo diario: sábado 2 de julio de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 2 de julio de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Grandes luchas, responsabilidades y sacrificios que merecerán la pena. Ahora lo pasarás mal, pero más adelante te vas a alegrar y mucho. Estás en el camino correcto, pero no es el camino más fácil ni el más cómodo. Pronto descubrirás que la mayor gloria está, precisamente, en coronar la montaña más alta.

Tauro

Ten mucho cuidado con las envidias y las traiciones o ataques por la espalda, no todos se alegran de tu felicidad y a veces tú también harías bien en disimularla un poquito. Hoy debes estar atento porque quizás te lleves un gran desengaño, ya sea en el trabajo o el ámbito familiar, pero nada malo van a poder hacerte.

Géminis

Te encuentras en un gran momento, y cada vez más cerca de hacer realidad tus sueños o experimentar una transformación muy favorable en tu vida. Además, de un tiempo a esta parte tus reflexiones e intuiciones son mucho más certeras, por eso hoy tienes un día ideal para ponerte en acción y tomar decisiones.

Cáncer

Si hoy es tu cumpleaños puedes sentirte muy feliz porque ha llegado el tiempo de la paz y el descanso, de descubrir al fin la luz que alumbra en el interior de tu alma y alejar para siempre las sombras y los temores. Hoy se abren las puertas del cielo para ti, de ese cielo que buscaste y presentiste desde que eras niño.

Leo

No debes impacientarte, debo recordártelo una vez más, ni para las cosas mundanas, ni tampoco para tus deseos y sueños más íntimos. Un gran momento se ha iniciado para ti gracias al influjo favorable de Júpiter, y los cambios favorables llegarán antes o después, pero de seguro llegarán y nada los va a detener.

Virgo

El fin de semana empezará mal para ti, pero no porque te vaya a suceder nada malo ni te sorprenda algún infortunio, sino porque vas a tener un bajón de ánimo, uno de esos días en los que todo tiendes a verlo negro o imperfecto, muchas veces sin saber por qué. Lo mejor que puedes hacer es no hacer ningún caso.

Libra

Te espera un día afortunado, en el trabajo o en el amor, o en ambas cosas. Un día en el que puedes hacer realidad alguno de tus sueños. Quienes te rodean apenas notarán nada, pero hoy es uno de esos días en los que realmente te sentirás lleno de paz y verdaderamente feliz, o al menos estarás muy cerca de este estado.

Escorpio

Una de las características más temibles de tu personalidad es que muchas veces puedes hacer más daño precisamente a las personas que más quieres, y esto mismo podría sucederte hoy a no ser que te esfuerces en evitarlo. Luego tú mismo sufres y te arrepientes más que nadie, pero debes tener cuidado con tu carácter.

Sagitario

Como en otras ocasiones cuando llega el fin de semana, hoy te espera un día estupendo y lleno de alegría, pero mucho mejor fuera de tu casa que dentro de ella, un momento ideal para acercarte a la naturaleza, viajar, hacer toda clase de deportes y dar rienda suelta a esa gran vitalidad que tienes en el cuerpo y en el alma.

Capricornio

Hoy te sentirás lleno de energía, firmeza y determinación. Ahora lo que más te preocupa es convertir en realidad tus sueños y ambiciones, quizás porque estás más cerca de ello que otras veces o porque lo necesitas más que nunca, pero solo ocupa tu mente la manera de llegar a la meta, ya que solo así podrás descansar.

Acuario

Has hecho ya todos tus planes para pasar este sábado, pues no te preocupes porque todo va a salir de otra manera, pero no peor sino bastante mejor. Hay vas a tener una sorpresa que te llenará de alegría, quizás tengas noticias de alguien que estaba lejos y a quien echabas mucho de menos. El día promete, ya lo verás.

Piscis

Hay grandes penas en tu corazón y todo indica que hoy se te van a reactivar. La vida ha ido dejando muchas heridas en ti y de vez en cuando todo eso aflora a la luz y te causa una enorme tristeza que no puedes evitar. Pero solo es algo pasajero, nada debes temer, mañana otra vez estarás renovado y dispuesto a la lucha.