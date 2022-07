Ingressen a la presó dos detinguts relacionats amb el robatori milionari al futbolista Marco Verratti a Eivissa

Tots dos estan investigats en una causa oberta inicialment per un delicte de robatori a casa habitada. El jutjat remetrà en els pròxims dies les diligències practicades a l'òrgan judicial que s'encarrega de la investigació dels fets.

La Policia Nacional ha practicat diverses detencions dins d'unes diligències decretades secretes pel robatori milionari que va patir el futbolista italià del Paris Saint Germain, en la seua casa de vacances a Eivissa.

Dos dels arrests es van registrar a Dénia, on van recalar alguns dels presumptes lladres que van eixir de la illa en ferri amb destinació a la localitat alacantina. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions seguint el rastre als robatoris realitzats presumptament per una banda composta de delinqüents d'Europa de l'Est i espanyols.

L'operatiu policial ha permès recuperar joies i objectes de valor que van ser sostrets de l'habitatge en el terme municipal de Sant Josep, on passa uns dies de vacances el jugador internacional amb Itàlia.

La denúncia es va tramitar a través de la Guàrdia Civil, segons van confirmar fonts del cas a Europa Press. En concret, diumenge passat es va donar l'alerta d'un robatori amb força per valor de tres milions d'euros en una habitatge habitat per Verratti i la seua dona -acompanyats per altres quatre persones del servici i de seguretat privada-.

Els fets van ocórrer a mitjanit quan la casa es trobava habitada. Un o diversos intrusos van saltar un mur de metre i mig i van accedir a l'habitació de Verratti i la seua dona, que va ser la que va donar la veu d'alarma en escoltar un soroll de trepitjades. Segons la denúncia, després de sostraure joies i diners, l'autor o autors del robatori van fugir per la terrassa.

Agents de la Guàrdia Civil es van personar en el lloc dels fets -una vila propietat de l'exfutbolista del Reial Madrid i la selecció brasilera Ronaldo Nazário- i van realitzar una inspecció ocular, localitzant en la teulada dos petjades de trepitjada diferents. També es va arreplegar una burilla com a possible indici i les caixes on estaven guardades les joies per a la seua anàlisi de petjades.