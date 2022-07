Dani Güiza llama a 'Sálvame' en directo para reconciliarse con su hijo: "Siempre te hemos querido"

Cristian Güiza, hijo del futbolista Dani Güiza, ha acudido este viernes a Sálvame para hablar de la relación que mantiene con su padre, al que le reclama más atención. El joven ya había hablado de ello en el espacio de Mediaset, aunque en esta entrega ha participado, también, el deportista.

El joven ha recordado que la relación con el futbolista siempre ha sido "buena", aunque su vínculo se deterioró, supuestamente, por culpa de, Rocío, la pareja del deportista. "Todo empezó en un verano antes de irme a Madrid. Vi que mi padre se distanciaba de mí", ha contado Cristian.

"Su mujer tenía más responsabilidades sobre mí. La decisión la tomaba ella siempre", ha añadido el invitado al programa, donde, pese a admitir que esta lo cuidaba, también la ha señalado como la culpable de "influenciar" a su padre.

Llamada de Dani Güiza a Sálvame y María Patiño para reconciliarse con su hijo Cristian #yoveosálvame pic.twitter.com/tArSgaP8hx — Rafael García López 🏳️‍🌈💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) July 1, 2022

"Él no se ha enterado de nada de mi vida. Mi padre me tiene que hablar y tiene que prestarme atención", se ha quejado, lanzando un mensaje a su progenitor: "Quiero decirle que vuelva a ser como antes. He pasado muy buenos momentos con él. Quiero que seas tú el que me hables, que vuelva a ser como antes. Por favor papá, trátame como me has tratado siempre".

La llamada inesperada de Dani Güiza

A raíz del testimonio del joven, María Patiño ha llamado al delantero del Atlético Sanluqueño para que padre e hijo arreglaran sus diferencias en el programa.

El futbolista no le ha cogido el teléfono, pero, unos segundos después, le ha devuelto la llamada. "Siempre te hemos querido, hemos tenido fallos, pero como todos los padres. Yo te digo que el camino que llevas no es que quiero que lleves", ha avanzado Güiza, sin poder contener el llanto.

El joven también ha roto a llorar en el plató, admitiendo su parte de culpa. "Yo quiero pediros perdón", ha dicho. Una reacción que ha celebrado Patiño, quien ha opinado que su enfado era, simplemente, una "rabieta" de un joven de 19 años.