DreamHack València obri les seues portes: "M'agrada jugar 15 hores fins a les cinc del matí i dir que no és tan estrany"

"El que m'agrada és jugar 15 hores fins a les cinc del matí i dir que no és tan estrany". És una de les frases que pronuncien els milers de 'gamers' -jugadors de videojocs- que ja estan preparats per a una nova edició de DreamHack València, la major competició internacional de professionals d'esports del país que se celebra en Fira València des d'aquest divendres i fins a diumenge que ve 3 de juliol.

Aquesta "olimpíada de videojocs", que torna després de dos anys d'aturada per la pandèmia, espera recuperar el seu públic i congregar així a prop de 75.000 persones i atraure a jugadors de totes les parts d'Espanya i de països com França o Alemanya, entre uns altres.

A més, és l'únic torneig d'esports que compta amb una competició femenina a nivell europeu en la qual participen huit equips de tot el món que lluiten per un premi de 100.000 dòlars. De fet, València és l'única ciutat europea que celebra aquest campionat en concret. Només se celebren dos més: un als Estats Units i l'altre a Àsia.

DreamHack compta en aquesta ocasió amb cinc escenaris diferents per a les diferents modalitats de videojocs, un més de l'habitual, més d'una vintena de jocs diferents i amb 1.300 jugadors professionals de 23 països diferents que exhibiran les seues habilitats per a una audiència d'unes 20 milions de persones en sis idiomes diferents. A més, durant l'esdeveniment es repartiran prop de mig milió de dòlars en premis.

El festival té tres zones diferenciades perquè tots els públics "gaudisquen al màxim": la zona LAN que alberga competicions i concursos, la zona Esports per als tornejos professionals i la zona Expo amb les principals marques del sector.

DreamHack és una "experiència immersiva en l'estil de vida gamer" on la comunitat "cobra vida". El cap de setmana del festival, que s'estén les 24 hores del dia, ofereix tot el relacionat amb el 'gaming' sota un mateix sostre. Els assistents gaudeixen de tornejos d'esports professionals, tornejos de jocs amateur i veterans, la famosa festa LAN "porta el teu propi ordinador" (BYOC), el campionat de cosplay, conferències, art, activitats, exposicions, projeccions, música en directe i "molt més".

20 MÀQUINES RETRO, ENTRE LES NOVETATS

Les principals novetats d'enguany són un nou simulador real de Fórmula 1, escoles de formació de realitat virtual o una zona de més de 20 màquines retro dels anys 80 que està "causant sensació".

El responsable de DreamHack Espanya, Javier Carrión, ha destacat que la ciutat de València es converteix aquests dies en "referent mundial del 'gaming'" i està "en el nucli central de l'escenari" dels videojocs, a més de que "atrau talent" amb influencers que comparteixen contingut i visiten la ciutat.

Carrión, en declaracions als mitjans, ha ressaltat que cada joc, dels més de 20 que hi ha en total, "té el seu nucli i el seu tipus de perfil", i especialment destaca la zona retro, que està "plena des del minut un". A més, ha equiparat l'esdeveniment amb qualsevol festival de música i fins i tot amb les olimpíades, atés que "en un mateix recinte succeeixen tot tipus de competicions".

En aquest sentit, ha incidit que la pandèmia "no ha fet més que augmentar el consum de videojocs i de persones que veuen jugar a influencers i professionals". "Havien moltes ganes d'un esdeveniment presencial i de veure competir en persona", ha assenyalat.

"HI HAVIA GANES DESPRÉS DE TRES ANYS"

Cada any, el festival DreamHack València atrau a desenes de milers d'afeccionats i jugadors professionals que fins i tot passen la nit en les mateixes instal·lacions de Fira València.

"Des de 2016 porte venint tots els anys. Vaig comprar l'entrada en 2019 per al següent any però amb la pandèmia el van anar posposant. Ara, després de tres anys sense poder fer l'esdeveniment, hi havia ganes", assegura Abraham, un jugador valencià.

En aquesta línia, ha explicat com pretén afrontar les diferents jornades en Fira València: "Al matí estaré més en la zona d'exposicions, veient xarrades, esdeveniments i competicions, i a la nit de 'partidetes' amb els col·legues".

Aquest 'gamer' atén a Europa Press mentre juga una batalla de cinc contra cinc que consisteix a "pegar-se tota l'estona" amb "allò que et trobes" al costat de jugadors de tot el món. "No conec a ningú", afig.

Abraham pretén seguir jugant "fins que el cos aguante". "Si en la teua casa pots jugar 12 hores seguides, doncs ací també", ha confessat, al mateix temps que ha indicat que hi ha persones que encenen l'ordinador "a les deu del matí i fins que no poden més".

"ENGANXA MOLTÍSSIM"

Una altra de les aficionades que aquests dies es troba en Fira València és Pilar, que en aquest cas s'ha desplaçat a propòsit des de Jaén, encara que participa en DreamHack València tots els anys. "Mola molt, vens amb amics i no és el mateix estar a través de la pantalla que al costat en pla càmping", ha sostingut.

"Allò de vindre ací i jugar fins a les cinc del matí i dir 'no és tan rar' és el que més m'agrada", ha expressat, alhora que ha confessat que durant la passada nit ha jugat "14 o 15 hores i dormit cinc", perquè els videojocs "enganxen moltíssim".

Per la seua banda, Iván, que ve a València des de Linares (Jaén), porta participant en DreamHack des de 2013: "No he anat a un altre esdeveniment però el d'ací és dels quals més m'agrada".

IMATGES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓ

URL DE DESCÀRREGA: