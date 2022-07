Sindicats i famílies de les víctimes commemoren el diumenge el 25 aniversari de l'accident del 'Proof Spirit'

El vaixell estava en construcció en les drassanes de l'antiga Unió Naval de Levante (UNL), en el Port de València. En el moment de l'accident, s'estaven realitzant treballs de soldadura quan es va produir una fugida de gasoil durant l'operació de càrrega de combustible.

Els treballadors van quedar atrapats en una de les càmeres de popa, concretament en la sala de màquines, una "caixa comprimida" de 20 per 40 metres on se situaven el motor principal del vaixell, els generadors i part del sistema elèctric de l'embarcació.

Les tasques de rescat de les víctimes es van complicar especialment per una acumulació de fum en la sala de màquines que impedia als bombers romandre molt temps en ella. Dels 18 morts, set eren treballadors de la Unió Naval de Levante i la resta subcontractats d'altres empreses amb domicili social a Gijón (Insertank), Bilbao i Madrid (Alfalavar). En la seua majoria eren treballadors veterans, amb una mitjana d'edat entorn dels 45 anys.

L'acte d'homenatge tindrà lloc a les 11.30 hores enfront de l'estació marítima, a la mateixa hora del mateix dia i mes en el qual 25 anys arrere va ocórrer el que és el major accident laboral del sector naval a la Comunitat Valenciana fins avui, han indicat en un comunicat des de CCOO-PV.

El 'Proof Spirit' havia sigut botat el 10 d'abril de 1997 i es trobava en la seua segona fase de construcció per a realitzar treballs en els compartiments i procedir a la seua habilitació definitiva. Havia sigut encarregat per la firma noruega Jo-Tankers, la seua destinació era la càrrega de granel líquid, concretament whiski, i estava previst entregar-ho a mitjan agost.

Per l'accident van ser jutjats i condemnats en sentència de conformitat l'encarregat de la sala de màquines, el seu ajudant i el cap de seguretat, a penes que van oscil·lar entre els 18 mesos i els dos anys de presó. En la sentència es va aplicar l'atenuant de reparació del dany, ja que les víctimes i els seus familiars havien cobrat ja les indemnitzacions.

PLACA D'HOMENATGE

Durant l'acte, es descobrirà una placa en homenatge a les víctimes "com a mostra que la societat valenciana no oblida", han subratllat des d'UGT-PV, els qui han ressaltat la importància de "treballar per entorns de treball segurs per a evitar que tragèdies com aquesta tornen a ocórrer".

En aquest sentit, CCOO-PV ha apuntat que "aquesta iniciativa transcendeix l'homenatge a les víctimes i pretén ser un recordatori de la necessitat de seguir lluitant per l'eradicació d'una de les majors xacras del món del treball, la sinistralitat laboral".

La placa se situarà en els jardins de l'estació marítima, al costat de la porta nord de l'antiga UNL SA, encara que des del sindicat han assenyalat que aquesta localització serà "eventual", i serà resituada en l'interior de la futura terminal de passatgers, una vegada acabades les obres.