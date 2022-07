Cómo encontrar trabajo sin tener experiencia

La búsqueda de empleo siempre es un momento complicado, sobre todo, para los desempleados de larga duración o para las personas que acaban de finalizar sus estudios o buscan su primer trabajo sin tener experiencia profesional previa.

Todo el mundo se ha visto en algún momento de su vida buscando trabajo sin experiencia, algo que supone una desventaja respecto a otros aspirantes al trabajo que sí que la tengan.

Consejos para encontrar trabajo sin experiencia

Es por ello que, desde InfoJobs, han comentado algunas recomendaciones con el objetivo de que las personas sin experiencia que estén buscando trabajo puedan encontrarlo.

Entre los principales consejos se encuentra el tema del currículum. Si ya es un papel importante para una persona con experiencia, más lo es para una que no tenga. Es cierto que muchas personas sin experiencia se preguntan qué es lo que van a poner en el CV si no han trabajado nunca. Pues bien, estas son algunas ideas:

Los estudios conseguidos hasta el momento.

Los cursos realizados, las clases extra que se hayan hecho o, incluso, los hobbies como el deporte, que demuestran capacidad de trabajar en equipo o constancia por una actividad.

Las prácticas o becas que se hayan realizado.

Un primer trabajo como ayudante en un negocio familiar o un trabajo no formal, como darle clases particulares a un familiar.

Idiomas.

Capacidades que puedan ser de ayuda en el puesto específico de trabajo (trabajo en equipo, puntualidad, iniciativa...).

Además de redactar el CV con todas estas ideas, también es importante estar preparado para escuchar un rechazo por no tener experiencia. En ese momento, hay que prepararse para dar una respuesta convincente, indicándole al entrevistador que el puesto es de nuestro interés.

En estos casos, lo mejor es no fingir que se tiene una experiencia que no se tiene, sino explicar con naturalidad que no has trabajado antes, pero que tienes ganas de hacerlo y que, por eso, no vas a desperdiciar la oportunidad.

También es recomendable acompañar el currículum con una carta de presentación, ya que en ella se puede hablar más sobre las aspiraciones, las intenciones en el mundo laboral, las ganas de trabajar y, además, hacer ver al empresario o persona de recursos humanos que somos los indicados para el puesto concreto, por lo que lo mejor es hacer una carta específica para cada vacante a la que optemos.

Igualmente, es importante ser flexible cuando se está buscando el primer empleo y sin experiencia, ya que es posible que no se tengan muchas opciones para elegir el mejor horario, el mejor salario o el puesto justo al que queremos aspirar, pero una vacante en el sector que te interesa puede ser la puerta de entrada a un puesto mejor más adelante.

En referencia a lo anterior, hay que tener en cuenta que, en caso de que el puesto conseguido finalmente no sea el que realmente te apasione, siempre puedes pensar que es algo temporal y, sobre todo, que estás ganando algo de experiencia para tenerlo más fácil a la hora de buscar un nuevo empleo.