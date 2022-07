Aprovat el projecte del centre de dia de majors del Cabanyal que suposarà una inversió de 2,5 milions

Es tracta d'un nou servici "de proximitat" que s'executarà en un termini de dotze mesos amb un pressupost de 2,5 milions d'euros finançat per fons del Pla de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) del barri Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.

L'immoble, amb capacitat per a 60 usuaris, ocuparà una parcel·la de 1.060 metres quadrats situada al costat de l'estació del Cabanyal. En concret, se situada a l'illa delimitada pels carrers Francisco Eiximenis, Safareig, Vidal Canelles i Poble nou de la mar.

Sandra Gómez, que ha presentat el projecte en roda de premsa, ha comentat que aquest és una infraestructura que va iniciar en l'anterior mandat com a regidora d'Envelliment Actiu i s'ha mostrat "molt contenta" de poder oferir els detalls de la instal·lació després d'aprovar-se el projecte i com a responsable de nou d'aquesta delegació del consistori després d'haver-la deixat aquesta setmana Pilar Bernabé després del seu nomenament com a delegada del Govern.

Així, ha expressat l'"alegria de veure hui el projecte" aprovat i ha dit que és una de les iniciatives municipals de la qual personalment està "més contenta" per veure-la tirar avant. Ha valorat totes les propostes que tenen a veure "amb servicis de proximitat" i, especialment, les relacionades amb les persones majors, alhora que ha considerat que es tracta de dotacions que s'han d'augmentar.

Sandra Gómez ha afirmat que són recursos "bàsics en una ciutat com València", amb "una població cada vegada més envellida" que fa "necessària l'aposta per recursos destinats als majors".

En aquesta línia, la responsable municipal ha demanat a la nova consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, un "pas decidit" en la ciutat de València per a "augmentar el mapa de dotacions i servicis a la disposició dels majors". La vicealcaldesa ha considerat contra amb centres de dia perquè les famílies puguen portar a ells als seus majors amb la finalitat de que siguen atesos durant unes hores.

Gómez ha explicat que aquest ha sigut un projecte que "ha costat traure avant", atés que ha hagut de ser estudiat i certificat per la Generalitat valenciana i ha requerit també diferents operacions urbanístiques relacionades amb el sòl.

Sandra Gómez ha explicat que el nou centre de dia comptarà amb espais enjardinats al seu al voltant i amb un gran pati central envidrat en el seu interior, amb tendals i arbrat de fulla caduca que permetran que tots els espais estiguen ventilats A més, tindrà un hort amb finalitats terapèutiques.

L'accés principal estarà obert al carrer Poble Nou del Mar. La nova dotació comptarà amb quatre àrees en la planta baixa: accés i administració, sales principals, menjador i banys geriàtrics. En la planta superior hi haurà zones privades per al personal i espai per a alguns servicis complementaris per a les persones usuàries com a perruquería i podologia, així com una terrassa transitable.

En total, el centre comptarà amb una superfície útil de 1.000 metres quadrats. Respecte al seu disseny, Sandra Gómez ha destacat que el nou immoble, que s'executarà amb el menor impacte mediambiental i d'acord amb la resta d'edificis del barri, es caracteritzarà per a reduir la demanda energètica perquè aprofitarà la llum natural.