Mazón, tras la renovación del Consell: "Con un gobierno dividido es muy difícil aguantar"

"Con un gobierno dividido es muy difícil aguantar", ha señalado a los periodistas en el Grao de Castelló de la Plana, durante una visita a las fiestas de Sant Pere.

Mazón ha apelado al Consell a tener disposición de "apartar" las cosas que no les unen para centrarse en las que sí, sobre lo que ha defendido el talante de colaboración de su partido en ámbitos como la financiación autonómica o las medidas anti-crisis. "Hay cosas que nos pueden unir y estamos dispuestos", ha recalcado, pero ha recordado que para ello "hay que ser parte de la solución y no del problema".

Y es que, según ha criticado, el Botànic "nunca sabe lo que opina porque nunca opina lo mismo" en materias como las energías renovables, la abolición de la prostitución, la tasa turística o la ampliación del puerto de València.

Respecto al aniversario del Estatut d'Autonomia, Mazón ha reiterado su oposición al lema '40 anys fent país' y ha afirmado que "llama la atención" que esta campaña partiera del departamento de la consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, cuando "Esquerra Unida fue el único partido que se opuso al actual Estatut de 2006". "Quizá es porque quiere romper este acuerdo", ha advertido, cuando a su juicio se podrían haber escogido eslóganes como 'tots a una veu' o 'valencians en peu alcem-se'.

"Es la foto de una parte de la sociedad valenciana que solo quiere representar a una parte de la sociedad", ha afeado, cuando ha defendido que en el Estatut está representada toda la Comunitat.

AUGURA UNA GRAVE CRISIS SOCIAL

Por otro lado, el líder del PPCV ha denunciado que con Ximo Puig al frente del Consell, "las políticas sociales y sanitarias están colapsadas mientras la tasa de pobreza supera el 25%", alertando de una "grave crisis social" en la Comunitat".

"Sabíamos que Puig no iba a aumentar los servicios sociales, pero no sabíamos que iba a reducirlos", ha apuntado al asegurar que "ha desmantelado el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) y hoy han eliminado el programa 'Menjar a casa' y 'Majors a casa' para las personas más necesitadas, sin dejar margen al Ayuntamiento de Castellón, con una alcaldesa (Amparo Marco) incapaz de reaccionar, y a una Diputación que tampoco ha dicho nada".

Esto demuestra, ha insistido, que "mientras las políticas sociales desaparecen poco a poco, no solo en sanidad sino también en la atención a mayores, nadie del Consell hace nada, ni da explicación, ni reaccionan, ni asume ningún el error". "Es tremendo que Puig no sea capaz de poner en marcha ninguna medida para intentar paliar la grave crisis derivada del incremento de los precios que viven tantas y tantas familias que no pueden llegar a final de mes", ha reiterado.

Así, mientras Mazón ha garantizado que el PP está centrado en "la clave de lo que le pasa a la gente" y por eso apuesta por bajar los impuestos y ayudar a los autónomos, ha reprochado que "la inflación en esta primera parte del año ha provocado que la Generalitat recaude más de 500 millones extra y que se niegan a devolver a los ciudadanos con mejores políticas y sanitarias".