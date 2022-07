El sorprendente cambio físico de Nuria Marín: todos sus cambios de 'look', retoques y tratamientos estéticos

Hay personas que experimentan drásticos cambios físicos. La última en mostrar su transformación ha sido Nuria Marín. La presentadora de Sálvame ha sacado a la luz fotos de su pasado donde se refleja su gran evolución.

Está claro que para ella, el paso de los años le ha sentado de maravilla. "Tengo un antes y un después como una catedral", asegura la periodista. Y no se esconde al reconocer que muchos de estos cambios han sido con ayuda de profesionales de la cirugía estética: "Me he hecho de todo".

Lo primero que se hizo fue la boca. "Llevé ortodoncia durante tres años y esto provocó que la cara se me hiciese más angulosa", confiesa. Asimismo, comenta que no tenía nada de pecho y que quería pasar por quirófano, pero finalmente cambió de idea y no se realizó la intervención.

Aparte de ponerse ácido hialurónico, la que fuera redactora de la revista Superpop ha pasado repetidas veces por peluquería: "Me he hecho cosas horribles. Peinado champiñón, permanente y hasta me rapé", afirma con humor, confesando que la vez que se rapó fue debido a la ruptura con su primer novio.

Pero más allá de todos los cambios a los que se haya sometido, la de Lérida ha querido sacar a la luz su lado más desconocido para romper con todos los tabús que la gente tiene del pasado y demostrar que todos tenemos un antes y un después.