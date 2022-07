L'IVAM aprova el contracte de reforma de la sala de la Muralla per 450.000 euros i una execució de 6 mesos

Així, ho ha anunciat el gerent de l'IVAM, Sergi Pérez, en declaracions als mitjans, que ha explicat que l'objectiu d'aquesta intervenció, acordada en la reunió del passat dia 27 "persegueix diversos objectius".

Entre ells, es troba millorar l'espai urbà d'al voltant, l'accessibilitat de la rampa, recuperar la singularitat de la sala amb la volta a la circularitat perquè siga "més atractiva" des del punt de vista expositiu, millorar l'accessibilitat interna i de les instal·lacions i finalment eliminar qualsevol risc d'una potencial filtració.

La redacció del projecte ha estat duta a terme pel Fabricante de Espheras, una cooperativa valenciana d'arquitectura especialitzada en patrimoni, regeneració urbana i vivenda. El projecte, una vegada aprovat per Advocacia de la Generalitat, eixirà a licitació amb una execució d'obres de sis mesos.

No obstant açò, ha assenyalat que les obres s'executaran amb "un component d'incertesa" ja que s'actuarà sobre un BIC (Bé d'Interés Cultural) que "amb prou faenes ha sigut investigat des del punt de vista arqueològic".

OBERTURA DE LA CAFETERIA

D'altra banda, ha assenyalat que el retard "substancial" en l'obertura de la cafeteria és conseqüència de "els problemes en l'execució de les obres i del compliment dels terminis del contracte per part del contractista".

Per açò, L'IVAM "està prenent les mesures que des del punt de vista jurídic la llei ens permet per a penalitzar, si és el cas perquè s'està en el principi del procés administratiu, al contractista per l'execució tardana de les obres". En eixe sentit, ha detallat que les obres estan a un 95% d'execució i queda pendent la climatització i el muntatge de mobiliari.

"Portem un retard substancial però no és per part ni responsabilitat ni de la direcció facultativa contractada per l'IVAM ni de l'IVAM, sinó que és atribuïble al contractista com creiem que demostrarà el procediment", ha postil·lat.