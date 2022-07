Aprovades les ajudes de 300 euros a autònoms per a compensar la pujada de costos energètics

Aquestes ajudes directes, ja anunciades en les últimes setmanes, tindran un import de 300 euros que s'abonaran en un sol pagament, amb la finalitat de fer front als increments en els costos energètics i a la seua rellevància per a l'economia valenciana. Seran compatibles amb l'ajuda de 200 euros anunciada pel Govern, com ja es va confirmar.

Es podran acollir els autònoms que estigueren donats d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA) des del passat 24 de febrer fins avui de publicació d'aquesta convocatòria.

Amb una dotació total de 45 milions d'euros, la previsió és que es vegen beneficiats 150.000 professionals que treballen per compte propi en prop de 350 activitats econòmiques a la Comunitat.

Com a requisits, els sol·licitants s'hauran d'haver vist afectats econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió d'Ucraïna, per les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o per les contramedidas adoptades per aquest país. A aquests efectes, hauran d'aportar una declaració responsable.

Tant la presentació de la documentació com la resta de tràmits relacionats amb les ajudes es realitzarà a través de mitjans electrònics amb la finalitat de simplificar la paperassa.

El Consell veu necessari minimitzar l'impacte de la crisi energètica a través de la utilització de fons propis, europeus i del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR).