Mas vol repetir la comissió política per a negociar pressupostos "de la manera més plural possible"

Així ho ha exposat als periodistes en la seua primera compareixença després del ple del Consell, celebrat aquest divendres a Benicàssim (Castelló) pel 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia, un dia després d'arreplegar la cartera de la seua predecessora, Mónica Oltra.

Mas ha destacat que porta tres anys negociant els comptes de la Generalitat com a diputada de Compromís en Les Corts. "Ara, com a vicepresidenta, el més important és asseure'ns i parlar: què volem i els nous reptes per a l'any que ens queda", ha defès recordant que aquests números marcaran l'últim any de legislatura.

Per a acordar la fórmula, encara que ha insistit que és partidària que "les coses que funcionen es mantinguen", ha acordat una pròxima reunió amb el conseller d'Hisenda, el socialista Arcadi España. "És importantíssim que ens marquem els temps, sobretot les polítiques que volem dur a terme, i que s'execute de la manera més plural possible", ha abundat.

Respecte a les relacions entre els socis, Mas ha assenyalat que l'estabilitat del Botànic és "una de les qüestions que li ocupen" com a vicepresidenta i s'ha compromès a promoure-la: "A més, va en la meua manera de treballar i funcionar". Per açò, ha advocat per construir "ponts" i "la millor relació possible entre les tres forces", alguna cosa que, ha assegurat, està "garantit" per la seua banda i espera que per les altres dos "siga igual".

"LLIURE"

La vicepresidenta ha reivindicat que se sent "lliure" per a gestionar: "Si no tinc jo les mans lliures que sóc la consellera i vicepresidenta, no sé qui les tindrà", però ha apuntat que encara no li ha donat temps a decidir possibles canvis en el departament. "Seria imprudent per la meua banda prendre qualsevol tipus de decisió el primer dia", ha agregat.

Respecte als reptes que li queden al govern en els deu mesos que queden fins a eleccions, Mas ha fet notar que encara que ella s'incorpore, el projecte és "el mateix" que té "una guia": l'Acord del Botànic, que suposa un "full de ruta per a la gestió diària", malgrat la inflació i la crisi per la guerra d'Ucraïna.

Al marge dels pressupostos, preguntada per si medita canvis en l'equip d'Oltra o per si pensa indemnitzar a la menor tutelada del cas en el qual l'ex-vicepresidenta està imputada, Mas ha insistit que prefereix esperar a valorar cada qüestió i a "tindre tota la informació disponible" perquè, en cas contrari, "seria molt imprudent".

D'altra banda, qüestionada per la construcció de residències públiques, ha destacat que el pla Convivint presentat fa un any per Oltra és "probablement el més ambiciós que es pot dur a terme en un govern", un full de ruta marcat fins el 2025 que pretén donar prioritat a les localitats amb necessitats d'aquestes infraestructures.

Ha defès que aquesta organització és "lògica", en lloc de construir edificis en "municipis pròxims on governen les forces polítiques del Consell", per la qual cosa ha garantit que escoltarà als ajuntaments i tractarà que els temps administratius no es demoren.