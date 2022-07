El Consell autoritza la creació del IES número 11 d'Elx, amb 1.120 places d'ESO, batxillerat i FP

El centre de nova creació va ser construït per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb un import de més d'11 milions d'euros, compta amb instal·lacions adequades per a l'ús previst i reuneix els requisits establits per la normativa.

La composició del nou centre serà de 24 unitats d'ESO, 8 unitats de Batxillerat i 4 unitats de Formació Professional. Així mateix, tindrà una capacitat de 720 places d'ESO, 280 places de Batxillerat i 120 places de Formació Professional.

El pressupost estimat en despeses de personal i de funcionament del nou centre educatiu, en diferents anualitats, serà de 506.249 euros.