Sole Giménez clausura el Festival Serenates amb 'Mujeres de música'

Enguany es commemora la 35ª edició de la iniciativa organitzada per la Universitat de València (UV) i l'Institut Valencià de Cultura que utilitza el Claustre com a marc d'un festival d'estiu nocturn especialment dedicat a música composta i interpretada per músics valencians, donant protagonisme als més joves.

La cantautora serà l'encarregada de clausurar aquest festival amb 'Mujeres de música'. El treball inclou dos discos i una gira plens de cançons de diferents èpoques, països i estils, però amb un mateix nexe comú: el del talent femení, "històricament injuriat i fins i tot silenciat", ha explicat la UV en un comunicat. En aquesta ocasió anirà acompanyada del pianista Edgar Oliveiro, un duo de gran complicitat. Les entrades per al concert s'han esgotat.

Després de més de 35 anys de carrera, Sole Giménez és coneguda pel seu paper de lletrista, cantant i compositora del grup Presuntos Implicados i per l'autoria de grans èxits com a 'Alma de blues', 'Mi pequeño tesoro' o 'Cómo hemos cambiado'. En 2004 va iniciar la seua carrera en solitari.

Els seus treballs més recents es desenvolupen sota el nom de 'Mujeres de música', una iniciativa amb la qual homenatja a grans figures femenines de la música espanyola i llatinoamericana i que compta amb la col·laboració d'artistes com Rozalén, Bely Basarte o Alba Engel.

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ha sigut l'escenari en els quals s'han celebrat deu concerts, en el marc del festival Serantes, coproduït per la Universitat de València i l'Institut Valencià de Cultura, amb la col·laboració de la Diputació de València, l'Ajuntament de València a través del Palau de la Música, la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Bancaixa, l'Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) de València i el projecte Women's Legacy per a visibilitzar el talent i la recuperació del patrimoni musical valencià i donar suport a les formacions emergents.

El Grup de Dansa de la Universitat de València va arrancar aquesta edició per la qual han passat Capella de Ministrers, l'Orfeó Universitari de València amb Orlando Consort, l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València en col·laboració amb David Pastor Quartet, Dómisol Sisters, Identidade: Women and Art, amb la flautista Amalia Tortajada i la guitarrista Andrea González, l'Orquestra de València amb l'acompanyament del Cor de la Generalitat i Eidos Ensemble.