Arturo Valls opina sobre los límites del humor: "Es desproporcionado ir a la cárcel por un chiste"

A pesar de ya no presentar ¡Ahora caigo!, Arturo Valls no deja de trabajar. Tras la película de Camera Café, ahora va a estrenar Dos años y un día, una nueva serie en Atresplayer Premium. Y, como la comedia es uno de los ámbitos en los que mejor se mueve, ha opinado sobre la censura que hay.

"[El humor] tiene unas consecuencias desproporcionadas, que es que alguien pueda acabar en la cárcel por contar un chiste", criticó en una entrevistas a Europa Press. "Yo creo que no debería tantos límites el humor, que los límites los tendría que poner el propio contexto: dónde se cuenta, cómo se cuenta, a quién se cuenta".

"No debería tener tantos límites porque, al final, es una ficción. Es algo que no existe. Fíjate en el drama, por ejemplo, no hay límites", declaró. "Es verdad que hay chistes que pueden ser ofensivos, pero habría que pedir disculpas y seguir hacia delante, porque hay cosas mucho más dolorosas y trágicas".

"Es verdad que hay chistes que ya no se deben hacer, por propio sentido común, porque la sociedad ha evolucionado. No por censura, no porque nos limitemos, sino porque ya no son graciosos", añadió también.