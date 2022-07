El ministro de Universidades, cercano a Colau, se desmarca de Podemos y ve "justificado" incrementar el gasto militar

El ministro de Universidades, Joan Subirats, se desmarca de Podemos y defiende que está "justificado" asumir más costes militares ante el aumento de las amenazas y riesgos internacionales que, a su juicio, conlleva la guerra de Ucrania. Eso sí, no ha querido valorar si el objetivo concreto de gasto del 2% del PIB en Defensa es o no adecuado.

Muy cercano a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Subirats es el ministro de la coalición de la cuota correspondiente a En Comú. Aunque no suele pronunciarse sobre asuntos que no sean de su competencia y no se le han escuchado declaraciones sobre las polémicas del Gobierno de coalición, esta vez sí ha querido dar su opinión sobre el debate surgido esta semana a raíz de la Cumbre de la OTAN que ha tenido lugar en Madrid. Y su postura difiere en parte de lo manifestado este jueves por la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien mostró su rechazo a un aumento del gasto militar.

"La situación hipotética de que la defensa de Europa y los valores occidentales estaba en manos de los Estados Unidos y la defensa de los países europeos podíamos mantenernos tranquilos sin preocuparnos de la defensa ha quedado bastante desmontada", ha afirmado este viernes en una entrevista en La 2 y Ràdio 4, recogida por Europa Press.

Asimismo, ha subrayado que "no está sobre la mesa que haya un debate sobre si España permanece en la OTAN o no", y ha explicado que si bien en el referéndum de 1986 votó en contra, ahora, tendría que volverlo a pensar.

Preguntado por el salto en la valla de Melilla del pasado viernes, ha lamentado que la Unión Europea tiene una política de "defender las fronteras y no hay una política de inmigración", y ha cifrado entre 150.000 y 200.000 los migrantes que necesita España para mantener su estructura productiva y el pago de las pensiones.