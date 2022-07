No todos los enchufes son iguales: por qué necesitas un adaptador universal si viajas al extranjero

Seamos o no de los afortunados que disfrutan vacaciones nada más inaugurar el verano, no nos faltan ganas de preparar el equipaje. Este año apostaremos por prendas básicas y versátiles para poder viajar con la maleta justa que cumpla con las medidas de las aerolíneas. Junto a la ropa y el neceser, y no podemos olvidarnos de preparar nuestros dispositivos tecnológicos: el móvil, para presumir en redes sociales de nuestros días de descanso; el ebook, para devorar títulos a la orilla del mar; y la cámara de fotos para crear recuerdos. Y es que, aunque nos gustaría apostar por un detox digital, este es casi imposible.

Claro que, si no queremos vernos obligados a una desconexión forzada, tenemos que acordarnos de incluir en nuestro equipaje todo lo necesario para que esto no ocurra. Cargadores, baterías externas y tarjetas de memoria se convierten en unos indispensables. Y si nuestro destino es internacional, tenemos que tener otro aspecto en cuenta: no todos los países comparten los mismos enchufes. Por ello, es muy recomendable informarnos antes de viajar y meter en la maleta un adaptador adecuado. Si necesitas, te recomendamos una compra mucho más útil: un modelo universal que te ofrezca la clavija necesaria según donde viajes. En Amazon, el modelo de Milool te da solución para 150 países, por menos de 20 euros. ¿No crees que la compra merece la pena?

Este modelo ofrece compatibilidad en más de 150 países. Amazon

Este modelo cuenta con clavijas para enchufes compatibles con los sistemas de UK, US, AU, EU, lo que lo convierte el mejor accesorio para cualquier viaje sin, además, ocupar mucho espacio, puesto que tiene un diseño compacto apto hasta para los equipajes más pequeños. Además de ser la solución más efectiva para poder conectarnos a la corriente en cualquier país, este modelo integra dos puertos USB de carga rápida, para que en un mismo enchufe podemos recargar al mismo tiempo nuestro móvil, la cámara de fotos o la de acción que registra nuestras aventuras más extremas. ¿Todavía estás pensándote el adquirir este gadget tan práctico?

