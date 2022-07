Zoom acomiada temporada en À Punt amb una anàlisi sobre el futur dels viatges de l'Imserso

L'espai ha entrevistat a l'ideòleg dels viatges que, curiosament, mai ha gaudit de cap d'aquests viatges i ha parlat també amb Matilde Fernández, ministra d'Assumptes Socials en 1988, que va consolidar aquest projecte, ha indicat la radiotelevisió en un comunicat.

El primer objectiu de l'Imserso va ser l'econòmic, ajudar als hotelers, abocats al tancament en temporada baixa. El segon va ser social: donar un servici a una tercera edat amb escassos recursos i poques possibilitats de viatjar. Per a molts d'ells i elles era la primera vegada que veien el mar o pujaven en un tren.

Zoom viatjarà, d'una banda, a Lloret de Mar amb un grup de jubilats i jubilades que gaudiran d'un d'eixos viatges i, per una altra, amb una associació de persones majors que s'organitzen ells mateixos perquè els resulta més econòmic. S'acabarà l'Imserso tal com ho coneixem? Després de més de 30 anys, els nostres majors són diferents? Ha d'evolucionar el programa vacacional? Cap a on? À Punt fa zoom sobre els viatges socials per a la tercera edat dilluns que ve 4 de juliol.

DESPRÉS, DOS DOCUMENTALS GUARDONATS

Després de Zoom, la nit del dilluns continua amb dos documentals participats per À Punt que han tingut un gran recorregut i reconeixements. El primer és 'The mystery of the pink flamingo', que explica les aventures d'un enginyer de so cabezota que busca revelar els secrets darrere de la icona per excel·lència del kitsch: el Flamenc Rosa.

L'altre documental per al batega night del dilluns és 'Lobster soup', dirigit per Rafa Molés i José Andreu. Aquesta història naix en el café Bryggjan, que acull vells pescadors, llegendes de morts i músics bojos. És l'ànima del poble més anodí d'Islàndia. Començant així, tot pot ocórrer.