Estos son los signos del zodiaco chino más afines a cada signo del horóscopo occidental

En esta ocasión vamos a comparar los signos del Zodiaco occidental, originado hace varios milenios en la antigua Mesopotamia, y el Zodiaco chino, de muy similar antigüedad. Veremos como en algunos casos existe una casi afinidad grande o incluso casi total entre algunos signos occidentales y chinos, mientras que en otros, más bien la minoría, debemos reconocer que no existe o hoy muy poca. Se trata, sin duda, de un estudio apasionante que nos permitirá abrir los ojos a una faceta más del universo astrológico.

ARIES

El primer signo del Zodiaco occidental tiene su correspondencia con La Rata en el Zodiaco chino, y honestamente debemos reconocer que no existen muchas afinidades entre estos dos signos, Aries es belicoso y audaz, al igual que su regente Marte; mientras que La Rata parece mucho más de la naturaleza de Mercurio: inteligente, lista, comunicativa, premeditada y llena de curiosidad. Todo indica que estamos ante dos naturalezas que tienen muy poco en común, salvo que en ambos casos son los primeros signos.

TAURO

Si con el anterior no encontramos apenas afinidad sin embargo en este la conexión es prácticamente absoluta, porque se corresponde con el signo chino de El Buey o Búfalo, de unas características similares a las de Tauro: muy tenaz y perseverante, testarudo, constante en su camino hasta llegar al final. Al mismo tiempo también es muy realista, sensato, prudente, lento y premeditado, equilibrado, conservador y convencional. Ambos aman el orden y no les gustan los cambios. En definitiva, no hallamos diferencias.

GÉMINIS

En este caso se corresponde con el signo chino de El Tigre y siendo honestos estamos ante dos caracteres bastante distintos. Géminis es de la naturaleza de Mercurio, pero el Tigre es un signo de clara afinidad con el audaz, intrépido y violento Marte, voluntarioso y amante de los riesgos, no teme al peligro y le entusiasma la acción, está lleno de vigor y energía, es impulsivo y precipitado y siempre logrará sus éxitos mediante lucha. Tan solo tendía cierta afinidad con el segundo decanato de Géminis, gobernado por Marte.

CÁNCER

En este caso sí encontramos afinidad entre este signo lunar y el signo chino de La Liebre o El Conejo, que igualmente se considera gobernado por La Luna. Para los chinos este signo se considera muy afortunado, se asocia con la sabiduría, la concordia y la benevolencia, también la inteligencia, prudencia y discreción, es aceptado por todos y está protegido por la suerte. Pero no olvidemos que también Cáncer tiene como segundo regente a Júpiter, el más afortunado de los planetas. Sin duda ambos tienen mucho en común.

LEO

También hallaremos una gran afinidad y similitud entre este signo regio y solar y el signo chino de El Dragón, muy similar a Leo tanto en lo bueno como en lo malo. Vital y rebosante de energía, dinámico, nacido para protagonizar hazañas gloriosas y acciones de gran envergadura, odia la mediocridad, es franco y directo, pero también soberbio y altivo. Estamos ante alguien nacido para la acción, nacido para asumir grandes responsabilidades. En fin, no hay duda de que se trata de la versión china de Leo, el rey de los signos.

VIRGO

Este signo se corresponde en el horóscopo chino con La Serpiente. Sin duda se diferencian en muchas cosas, pero también tienen indudables elementos de afinidad. La Serpiente posee magníficas dotes intelectuales, sabiduría, inteligencia, talento y capacidad de reflexión. Destaca en todas las profesiones intelectuales, comerciales y financieras, también resultará excelente como consejero. Como vemos, no puede ponerse en duda que tiene mucho en común con el mercuriano Virgo, al menos en su lado más intelectual.

LIBRA

Este signo de la armonía y la concordia tiene su correspondencia china con El Caballo y es preciso reconocer que hay pocos elementos de afinidad, o muy indirectos, en realidad hubiera sido mucho más adecuado para Sagitario. El Caballo tiene un gran vigor y vitalidad, siempre está dispuesto a la acción, es muy extravertido y comunicativo, ama el deporte y los viajes, le atraen los cambios y es muy temperamental, optimista y gallardo, ama las fiestas y el ocio, es la estrella de las reuniones. Tan solo vemos afinidades indirectas.

ESCORPIO

Es de justicia reconocer que este es uno de los signos donde menos afinidades vamos a encontrar a la hora de compararlo con La Cabra, que sería el signo equivalente en el Zodiaco chino. Frente al temido y peligroso Escorpio la Cabra se corresponde con una personalidad de gran ternura y refinamiento, dulce, cordial, armoniosa, sensible, bondadosa, benevolente, muy compasiva y con tendencia a la melancolía. Tan solo tendrían en común la gran sensibilidad, que también es propia del plutoniano signo de Escorpio.

SAGITARIO

Se corresponde en el Zodiaco chino con el signo de El Mono, con el que podríamos hallar algunas afinidades, aunque no totalmente. El Mono es hábil e inteligente, adaptable y curioso, deseoso de atesorar conocimientos, posee gran habilidad para la expresión tanto oral como escrita, es polifacético y nunca puede quedarse quieto, su mente es abierta y flexible, es sociable y simpático. Ciertamente, muchas de estas características serían compatibles con el signo de Sagitario, pero sus caminos son diferentes.

CAPRICORNIO

Este signo se corresponde en el Zodiaco chino con El Gallo, con el que tendría algunas afinidades, aunque en realidad reflejaría el lado más negativo o menos agradable de Capricornio. El Gallo es idealista y fantasioso, busca disfrutar plenamente de la vida, distinguido y altivo, orgulloso y peleón, tiene unas opiniones muy firmes, pero puede ser estrecho de mente, obstinado, intransigente y lleno de prejuicios, soberbio y radical, engreído e intolerante. En fin, ya lo habíamos advertido, el lado peor de Capricornio.

ACUARIO

Tiene su paralelismo en el Zodiaco chino con El Perro, con quien comparte importantes afinidades. La fidelidad es su cualidad más característica, tanto en el triunfo como la desgracia, es serio, respetuoso y solidario, posee una gran intuición y ve el alma de los que le rodean, así como un gran instinto protector, lucha más por los demás que por él mismo. Es muy honesto y nunca juega sucio, va con el corazón, es muy franco y aborrece la falsedad, gran sentido de la justicia y es muy trabajador. Tienen mucho en común.

PISCIS

Aquí encontraremos una gran afinidad, ya que tiene su correspondencia con el signo chino de El Jabalí o El Cerdo. Este signo otorga una naturaleza bondadosa, sencilla, tierna y muy sensual, está considerado como el más humano de todos, acata las normas y es muy cordial, un magnífico anfitrión, efusivo, esmerado, afable y sencillo, perdona los errores, es comprensivo y tolerante, un bienhechor, da consuelo, es ingenuo e inocente, también sensual, anhela todos los placeres. Tendríamos evidentes afinidades con Piscis.