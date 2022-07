Pérez Garijo enalteix el paper "essencial" dels Tribunals Consuetudinaris en la preservació de la cultura de l'aigua

20M EP

NOTICIA

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha enaltit el paper "essencial" dels Tribunals Consuetudinaris en la preservació de la cultura de l'aigua i ha destacat la tasca d'aquestes institucions com a "afavoridores de la participació ciutadana, verdaders tresors de patrimoni històric com a depositaris antiquíssims d'una identitat local i regional rellevants per a la cultura, els costums i la cohesió social de les zones on estan implantades".