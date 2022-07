El 1 de junio de 2018, Isabel Rodríguez estaba de baja por maternidad. Por aquel entonces era diputada. Había recalado en el Congreso de los Diputados tras ser portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Ese día acudió personalmente a la Cámara Baja. Se votaba la moción de censura a Mariano Rajoy que lideraba Pedro Sánchez. La propuesta salió adelante: el PP cayó, el presidente saliente se retiró de la política y el entrante llegó a La Moncloa. Rodríguez estaba en la foto. En las municipales de 2019, se presentó por el PSOE en Puertollano y fue investida alcaldesa. En julio de 2021, recibió la llamada de Sánchez para ofrecerle el Ministerio de Política Territorial y la Portavocía del Gobierno. Desde entonces y hasta ahora, una guerra en Europa, una Cumbre de la OTAN cuyo apellido es Madrid y varias elecciones con mal resultado para el PSOE. Y lo que está por venir, porque para que lleguen, aún "queda", dice en esta entrevista, en la que señala el protagonismo de España gracias a la Cumbre de Madrid y dice que la coalición con Unidas Podemos tiene "rentabilidad social".

Feijóo también ha acusado al Gobierno de tomar el INE, después de la dimisión de su presidente, y otras instituciones del EstadoLo que tendría que hacer Feijóo es condenar que en España se utilizaran ministerios y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para tapar las corruptelas de un partido corrupto. No está legitimado para hacer ninguna consideración al respecto.

¿Habrá crisis de Gobierno tras la Cumbre o en septiembre?Estamos centrados en la gestión actual, y no es fácil. Cuando lleguen las elecciones, y aún queda, haremos balance.

Hace un año de la última remodelación, ¿cuál es la valoración?Ha sido intenso. La guerra ha interrumpido el contexto de recuperación. Pero estoy orgullosa de estar en un Gobierno que no ha dejado de atender al país.

De su Ministerio depende la descentralización de instituciones, ¿cuál va a ser la primera?La descentralización no la ha inventado este Gobierno, es un principio constitucional. Nos hemos marcado que todos los territorios deben tener oportunidades. ¿Cuál será la primera? No está definido aún.

Madrid protesta por haber sido ya descartada para albergar la sede de la nueva Agencia Aeroespacial Española.Ayuso debe leerse su Estatuto de Autonomía, donde aparece ese principio de desconcentración. Ella misma ha desconcentrado parte de sus consejerías. También debe dejar de polemizar con el Gobierno y ponerse a trabajar. Tiene a 30.000 estudiantes sin cursar FP, les priva de educación pública y prima la privada.

El Gobierno aprobó hace dos semanas las ayudas por la borrasca de Filomena. Hubo ciertas críticas por algunas peticiones del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo las valora?No voy a cuestionar cómo gestionó Madrid la petición de ayudas y cómo lo hicieron otras administraciones. Más del 51% de las ayudas por Filomena han ido dirigidas a la Comunidad de Madrid.

También fue el lugar donde más nevó...Hubo zonas de España en las que nevó prácticamente igual que en Madrid y la nieve no estuvo 15 o 20 días en su calle, como sucedió en la capital, que tiene muchos recursos. Lo que ha hecho el Ministerio es publicar una orden a la que han podido acudir todas las administraciones afectadas. Y con todas hemos cumplido. Lo que ocurrió con el Ayuntamiento de Madrid es que no se habían acogido o habían presentado documentación que no respetaba la orden de bases y por tanto eran de imposible cumplimiento.

¿En qué sentido?Algunas de las solicitudes que presentaron no eran consecuencia de Filomena y por tanto no se podían cubrir con esas ayudas.