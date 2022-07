La Comunidad de Madrid anunció a principios de mayo que estaba trabajando en la puesta en marcha de un nuevo servicio de asistencia psicológica dirigido a madrileños de entre 14 y 30 años, a sus familiares y a los profesionales que trabajan con ellos, como educadores juveniles. La principal novedad de la iniciativa reside en que los adolescentes y los jóvenes podrán recibir esta asistencia especializada a través de una llamada de teléfono, por un aplicación de mensajería instantánea como es Whatsapp o mediante una videollamada.

Los pliegos para adjudicar el servicio, que nace para hacer frente al empeoramiento de la salud mental de los más jóvenes por la pandemia de Covid-19, ya han salido a licitación con un presupuesto base de 393.720 euros. "El servicio será especializado, de prestación inmediata, accesible, anónimo, confidencial y gratuito, en español, garantizándose el apoyo y la asistencia psicológica a cada joven todas las veces que este lo necesite, sin establecer límite de atenciones predefinido en ningún caso", se puede leer en la documentación que acompaña a la licitación.

La previsión de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social es que este nuevo canal de ayuda psicológica funcione a partir de septiembre, aunque el inicio de los servicios depende directamente de los trámites administrativos que debe seguir la licitación. El contrato ampara la prestación del servicio para lo que reste de 2022 desde el momento en el que se adjudique y también todo el ejercicio de 2023.

Estará atendido por cinco profesionales bajo la dirección de un coordinador de equipo. Todos tendrán que tener el título en Psicología Clínica, Psicología General Sanitaria o equivalente, estar colegiados y tener experiencia acreditada tratando problemas de salud mental de jóvenes durante, al menos, tres años.

La atención, como ya se informó, se prestará a través de una línea de tele Whatsapp y videollamada, los siete días de la semana y en horario de tarde, de 17.00 a 0.00 horas. No obstante, las consultas que se reciban fuera de este horario serán grabadas y atendidas por un psicólogo de atención directa dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la llamada. Además, este horario no es fijo: podría cambiar si una vez puesto en marcha el servicio se ve que las llamadas se concentran en una franja horaria no contemplada.

Los profesionales que atiendan este servicio trabajarán con dos grandes protocolos: uno para los jóvenes que demanden directamente ayuda y otra para las personas cercanas a ellos que llamen pidiendo asesoramiento. Otros cauces más específicos se utilizarán para prestar apoyo en caso de agresiones de violencia de género o doméstica, consumo de tóxicos o tentativas suicidas, entre otros. La atención será individualizada y los psicólogos que atiendan el teléfono podrán efectuar las derivaciones oportunas a los recursos especializados de intervención, como el 112 o el teléfono 012 Mujer de la Comunidad de Madrid.