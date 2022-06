Así están siendo los primeros días de luna de miel de Lucía Pombo y Álvaro Lopez Huerta

Lucía Pombo y su marido, Álvaro López Huerta, acaban de comenzar su idílica luna de miel por Colombia. Los recién casados van a hacer un recorrido por todo el país, y la hermana de María Pombo está documentando todos los detalles a través de su Instagram.

El valle de Cocora y los pueblecitos de Salento (donde se inspiró la película de Encanto) y Filandia son los primeros lugares que el matrimonio ha visitado. En ellos, han sido guiados por un local, que les ha enseñado la zona rincón a rincón y con todo detalle.

"Hemos visto la casa del distrito 101, es decir, la primera casa que se construyó en este pueblo. Y una cosa muy bonita que me ha dicho Sergio, el guía, es: 'si la puertas hablaran'", comenta la piloto a sus seguidores.

Lucía Pombo en su luna de miel. LUCIAPOMBO / INSTAGRAM

Otro de los detalles que la influencer ha querido compartir en sus redes es el árbol donde Sebastián, el protagonistas de la telenovela Café con aroma de mujer, deja escrito su nombre y el de Gaviota, la otra protagonista, rodeados por un corazón.

Incluso ha cogido un móvil ajeno para poner la propia escena y grabarla a la vez que enseña el lugar exacto donde se puede encontrar este romántico detalle para que sus seguidores lo vean.

Lucia Pombo enseñando una escena de 'Café con aroma de mujer'. LUCIAPOMBO / INSTAGRAM

Asimismo, la recién casada asegura que le gustaría quedarse unos días más en esta zona del país, pero que no pueden porque si no, no les daría tiempo a completar todo su recorrido. "Ahora nos vamos a Medellín, que como estamos viendo La reina del flow también me apetece muchísimo", asegura.

A la pareja aún les quedan días, horas y minutos de disfrutar las tierras más famosas del café y, como no, todo estará retransmitido con pelos y señales por la mayor de las Pombo.