AMP.- Mas arreplega la cartera d'Oltra: "No sóc la teua substituta perquè eres insubstituïble"

"No sóc la teua substituta perquè eres insubstituïble. Gràcies per haver-te deixat la pell pel teu compromís indestructible de millorar la vida de la gent. Gràcies per haver canviat la història d'aquest xicotet país. Més enllà de les controvèrsies, més enllà dels quals preferixen viure amb hostilitat, aquesta realitat ningú la podrà esborrar", s'ha dirigit emocionada Mas a Oltra abans de recordar que va aprendre la política a través d'ella i de fondre's en una abraçada.

Després d'un llarg aplaudiment, la ja vicepresidenta més jove de la Generalitat amb 32 anys ha saludat a la "vicepresidenta" ixent, qui va dimitir la setmana passada després de la seua imputació pel presumpte encobriment dels abusos del seu ex-marit a una menor tutelada. Mónica Oltra no ha realitzat declaracions en l'acte celebrat el Palau dels Catalá de Valeriola, seu de la Vicepresidència.

Mas, conscient de la responsabilitat que assumeix i de les "circumstàncies", ha reconegut que no és fàcil i que Igualtat i Polítiques Inclusives és "segurament la cartera més difícil de gestionar, però també la més satisfactòria". Ha destacat el "impuls valent" que li ha donat Oltra i el seu equip des de 2015, amb un "sòlid" sistema públic de servicis socials i una "agenda feminista emancipadora".

Un treball que ha descrit com a "xicotetes revolucions irreversibles que s'han conquistat i no s'han perdut", entre els quals ha recordat la gestió de "llistes d'espera insostenibles". De fet, ha recordat que el seu avi va morir sent depenent i va haver de viure com l'anterior govern del PP "li retallava sense cap explicació humana la seua prestació fins el 20 euros mensuals", per la qual cosa s'ha compromès a no deixar a ningú arrere encara que faça falta més personal i finançament.

APEL·LA A LA "LLEIALTAT MÚTUA" DEL BOTÀNIC

Però ha advertit que "els drets conquistats estan de nou en perill" per culpa d'"una tendència global reaccionària" davant la qual "la resposta no pot ser la por", sobretot pels joves que han crescut de crisis en crisis. Ha advocat així per enfortir els servicis públics, els drets i els espais de convivència, per al que ha encoratjat al govern del Botànic (PSPV-Compromís-UP) a treballar amb "escolta activa, diàleg seré i decisions valentes".

"No són molts els mesos que queden, però han de ser els mesos de la generositat i la governabilitat, els mesos del bon govern", ha dit amb vista a les eleccions de 2023, en una telefonada a mantindre el pacte "amb eficàcia i lleialtat mútua de totes les parts". Per açò ha avisat que solament sumaran les victòries "presentades i enteses com una acció de tot el govern".

Mas, després de lamentar que la política va massa ràpid i l'administració lenta, ha garantit que la seua vicepresidència no tindrà "gens d'ornamental" i s'ha compromès a ser "coherent" amb els usos del temps, especialment amb la criança. "Ser vicepresidenta ha de ser compatible amb ser i exercir de mare", ha reivindicat, advertint que en cas contrari la política es converteix en una trituradora de persones" que allunya la realitat.

Un altre dels seus objectius és aprofundir a descentralitzar la Comunitat, perquè ser vicepresidenta també "ha de ser compatible amb ser crevillentina, d'Alacant, del sud", per al que ha avançat que gran part de la seua agenda es desenvoluparà en aquestes comarques i que serà clau la futura llei d'igualtat de gènere. "La política va més enllà dels palaus de València", ha il·lustrat, i ha advocat per les polítiques "conscients de la diversa realitat territorial" de la Comunitat.

Al traspàs de carteres han assistit tots els consellers excepte la d'Agricultura, Mireia Mollà, i Universitats, Josefina Bueno. A més d'afins a Mas, l'acte ha comptat amb el senador de Compromís, Carles Mulet; el portaveu adjunt en Les Corts i exconseller, Vicent Marzà; la coportaveu de la coalició Àgueda Micó; la coordinadora autonòmica de Podem, Pilar Lima; l'alcalde de Crevillent -localitat de la qual va ser regidora Mas-, José Manuel Penalva, o diputats autonòmics com Carmen Martínez i Josep Nadal.