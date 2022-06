L'Ajuntament de València demana IVA menor per a productes d'higiene femenina i anuncia cursos escolars sobre menstruació

La mesura s'ha adoptat després de tirar avant una moció presentada conjuntament per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud; el portaveu de Compromís, Carlos Galiana, i la vicealcaldesa i portaveu del PSPV, Sandra Gómez.

La iniciativa ha comptat amb el vot a favor de l'equip de govern municipal que conformen Compromís i PSPV i amb el de PP i Cs, dos dels grups de l'oposició. Vox, també fora de l'executiu, ha votat en contra.

Lucía Beamud ha destacat la necessitat de "reclamar un IVA reduït per als productes d'higiene femenina com comprimides i tampons, també per als bolquers infantils i de persones majors i els preservatius".

"És una qüestió que és molt clara. Són productes, béns bàsics i necessaris que no podem triar si els necessitem o no", ha exposat. "No podem triar si necessitem i usem una compresa o no. La necessitem perquè tenim la regla i punt", ha postil·lat.

Des de l'oposició PP i Cs han mostrat el suport a la proposta de reclamar un IVA reduït per a "productes de primera necessitat que s'utilitzen molt freqüentment al llarg de la vida".

D'altra banda, Beamud ha anunciat que el pròxim curs s'ampliaran els tallers d'igualtat impulsa l'Ajuntament per a desenvolupar-se en els col·legis de la ciutat. L'edil ha assenyalat que el consistori està "treballant en una nova licitació de tallers d'igualtat per als centres educatius" i ha comentat que "una de les grans novetats" seran els tallers en els quals es parlarà sobre la menstruació.

"TRENCAR TABÚS"

"Ens pareix un tema molt important. És molt important trencar els tabús. És molt important trencar amb totes eixes creences com que la regla ha de ser dolorosa; eixa és una de les causes per la qual no es detecta l'endometriosi, una malaltia que afecta moltes dones", ha comentat.

També hi haurà un taller sobre pornografia. Fins ara s'han estat fent tallers d'educació afectivosexual i igualtat, prevenció de la violència de gènere, prevenció d'agressions sexuals, diversitat sexual, familiar i de gènere.