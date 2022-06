Sanjuán insisteix en "la falta de transparència del projecte Copa America que tampoc va tindre el suport privat

Sanjuan ha replicat així al portaveu de Cs, Fernando Giner, que ha presentat en el ple d'aquest dijous una interpel·lació "marmota" per a tornar a reclamar a l'equip del Govern el desglossament dels 200 milions que va afirmar que el passat 24 de febrer que costava aquesta prova nàutica quan a Barcelona l'han xifrat en 70 milions. On estan els 130 milions que falten?, ha inquirit.

Sobre aquest tema, el regidor d'Hisenda ha replicat que aquest cost de 200 milions que es va apuntar era el que es podia "intuir" perquè els la Organització "mai els va detallar" i l'única cosa que va oferir va ser "un powerpoint ple de logos".

En eixe sentit, ha justificat la negativa en aquesta "opacitat" ja que "l'única referència clara" eren els més de 300 milions de deute que va deixar l'edició celebrada a València i que "ha hagut de condonar el Govern d'Espanya". De fet, ha qüestionat que siga una competició "tan meravellosa i productiva" quan la iniciativa privada va apuntar a una inversió de "zero euros".

En eixe sentit, ha apuntat que l'últim organitzador de la Copa America va rebutjar repetir com a seu perquè va ser "deficitària" i l'Organització es "va inventar una final en la qual va ficar a València sense demanar-ho, es van retirar tots els jugadors i després va aparéixer Màlaga, que també es va retirar, i finalment se l'ha quedat Barcelona que no estava ni en quarts".

Sanjuán ha felicitat per açò a Barcelona i li ha desitjat "el millor", però ha recalcat que València compta amb la gigafactoria de bateries de Volkswagen, la fabricació de cotxes elèctrics de Ford, el nou centre d'HP o la plataforma digital de Lufthansa. "Açò exemplifica el moment econòmic pel qual passa cada ciutat", ha assenyalat.

Per contra, Giner ha tornat a demanar "transparència" en el desglossament del cost de la celebració "màxima quan ací només calia adaptar inversions ja fetes i a Barcelona fer-ho tot nou" per a poder "saber si ha valgut la pena dir no a la Copa Amèrica" o "ens han mentit i van dir que no per la seua ideologia". "La verdadera resposta era que no els importava el que els costara perquè anaven a dir que no", ha postil·lat.