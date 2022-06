Mas arreplega la cartera d'Oltra: "No sóc la teua substituta perquè eres insubstituïble"

20M EP

La nova vicepresidenta portaveu i consellera d'Igualtat, Aitana Mas, ha arreplegat la cartera de Mónica Oltra després d'un discurs en el qual ha promès que serà "directa, clara i accessible", que tractarà que la política no li robe temps com a dona, jove i mare i que centrarà gran part de la seua agenda a Alacant per a descentralitzar la Comunitat Valenciana.