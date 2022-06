'Mi vacío y yo', els desafiaments d'una jove trans arriben a Cinema Jove abans de la seua estrena en sales

Raphaëlle Pérez protagonitza i coescriu, al costat d'Adrián Silvestre i Carlos Marqués-Marcet ('10.000kms', 'Los días que vendrán', 'La mort de Guillem'), una història que narra en clau de ficció la seua pròpia experiència, detalla l'organització del certamen.

Raphi és una persona jove, andrògina i una mica naif. Des del seu França natal es trasllada a Barcelona, on els intents de mantindre relacions amb altres xics li provoquen ansietat. Finalment demana ajuda en la Unitat de Gènere de l'Hospital Clínic, on li diagnostiquen disforia de gènere, una discordança entre la identitat de gènere sentida i el sexe assignat en nàixer.

Així comença una forçada transició de gènere i un ardu viatge per a trobar la seua verdadera identitat. "Aquesta pel·lícula naix com a resposta davant una necessitat, la de retratar la vida de les persones trans en primera persona; no només fent-les partícips en el projecte, sinó situant-les en l'eix del procés creatiu, convertint-les en subjectes actius i no en objectes de representació", explica el director.

Silvestre, que s'acaba d'alçar amb el Premi Maguey en el Festival de Guadalajara (Mèxic) per difondre un cinema que parteix d'històries acompanyades d'una orientació sexual oberta i diversa, va conéixer a Raphaëlle Pérez quan estava produint 'Sedimentos', un llargmetratge documental sobre sis dones trans reals.

"Raphaële em va donar l'oportunitat de llegir els textos que hi havia autopublicat sobre la seua transició a Barcelona i vaig sentir que la vida m'estava donant un regal. La seua intel·ligència, el seu immens carisma, el seu potencial creatiu, les ganes d'explicar-li al món la seua història, així com la força i concisió dels seus relats, no podien passar inadvertits. Però a més d'un regal, la vida m'estava imposant el compromís ètic i la responsabilitat de portar-ho al cinema amb versemblança, respecte i dignitat", relata el director.

Després d'estrenar-se mundialment en el Festival Internacional de Rotterdam, la pel·lícula va participar en el Festival de Màlaga, on va ser guardonada amb la Biznaga de Plata Premi Especial del Jurat.

TROBADA AMB JORGE SILVESTRE

D'altra banda, el públic de Cinema Jove tindrà l'oportunitat de conéixer d'a prop a l'actor Jorge Silvestre, guardonat amb el premi Un Futuro de Cine de la 37 edició del festival.

L'intèrpret valencià mantindrà una trobada amb el públic a les 22:30 hores, previ a la projecció de tres curtmetratges representatius de la seua curta però prometedora carrera: 'Cuando haces pop' (2021), cinta que protagonitza al costat de Paula Usero i que es va estrenar en la passada edició de Cinema Jove; 'La sangre seca' (2020), un curtmetratge experimental rodat per Álex Llovera en super-8 i en blanc i negre, i 'Sociales' (2019) centrat en el món de les xarxes socials.

"Vaig començar a interessar-me des de xicotet en la interpretació; intentava embolicar sempre als meus amics i familiars per a recrear pel·lícules i improvisar davant d'una càmera -recorda Silvestre-. Vivia en un ensomni, imaginant-me com seria rodar o dedicar-me a ser actor. Quan vaig complir vint anys vaig decidir provar sort en l'Escola d'Art Dramàtic de València per a explorar una part de mi que estava molt viva, però en principi sense la intenció de dedicar-me professionalment a açò".

Va aconseguir el seu primer paper en la pel·lícula 'Amar', gràcies a Paula Usero i a Begoña Comitre, que van proposar el seu perfil en el càsting. Així va començar la seua aventura en el món del cinema i la televisió, que va continuar amb el llargmetratge 'Asamblea' d'Álex Montoya i les sèries de televisió 'Gigantes' (Movistar Plus) i 'Alba' (Antena 3).

El seu nom està vinculat a més a dos projectes que veuran la llum en els pròxims mesos: la comèdia de vampirs 'Hollyblood' (Jesús Font), que s'estrenarà en sales el 22 de juliol, i la sèrie televisiva 'La Ruta' (ATRESplayer), on es retrata el fenomen social de la música electrònica a València des de finals dels anys huitanta fins a principis dels noranta.

Admirador confés de cineastes com Carla Simón, Alauda Ruiz de Azúa, Joachim Trier i Thomas Vinterberg, Silvestre reconeix que sent especial debilitat pels papers d'antiheroi: M'agraden els personatges que ho tenen tot per a ser rebutjats, però al mateix temps posseïxen característiques que fan que el públic empatitze amb ells. Furguen una mica en la incomoditat d'un mateix i són políticament incorrectes".