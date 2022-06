David Bustamante confiesa que sí estaba invitado a la boda de Chenoa: "No fui porque tenía compromisos"

Chenoa está disfrutando actualmente de su luna de miel con Miguel Sánchez Encinas, unas merecidas vacaciones tras estar durante semanas en primera línea mediática. Y es que su boda ha generado muchos comentarios, especialmente con respecto a los invitados.

Si por algo se conoce a la cantante es por sus inicios en OT 1. Pero no todos sus compañeros de Academia estuvieron en la celebración. Gisela, Natalia, Geno y Alejandro Parreño fueron los únicos de su edición que asistieron.

Todos ellos, junto a Soraya Arnelas (de OT 4), cantaron el mítico himno Mi música es tu voz y se lo dedicaron a Álex Casademunt. Sin embargo, no fueron los únicos que iban a ir, tal y como ha confesado David Bustamante.

Según el cántabro, él estaba invitado. "No fui porque tenía compromisos", aseguró a Europa Press. "No era plan de irme a tomar cuatro gin-tonic con ella, entonces me dejaba ko en el primero. Además, tenía compromisos y me tocaba estar con la niña".

"Hablé con ella. Le agradecí mucho la invitación, ha sido una pena, pero nos quedan muchas celebraciones", añadió y aseguró que su regalo se lo dará cuando la vea en persona. "Yo fui invitado y no pude ir, desgraciadamente, pero le deseo lo mejor, hablé con ella el mismo día y al día siguiente".