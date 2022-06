Ministeri de Transports i Generalitat creen una comissió de seguiment sobre les inversions a la Comunitat

Així ho han explicat després de mantindre una reunió en el Palau de la Generalitat aquest dijous, on Puig ha indicat que "de manera trimestral" les dos administracions es reuniran per a "veure com està l'evolució de les inversions" i com treballar en "l'acceleració" de diferents projectes per a la mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Després de la primera reunió d'aquest dijous, la ministra ha assegurat que s'"avança" en el transport i infraestructures de la Comunitat i que cal ser "capaços de transmetre aquests assoliments" i "explicar-los a la ciutadania" quan "hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar". A més, s'ha "compromès" en la millora dels nivells d'execució.

En eixe sentit, Raquel Sánchez ha remarcat que l'informe de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat sobre l'estat d'execució de les inversions pressupostades "no reflecteix amb exactitud el volum d'obres que s'estan executant", ja que no reflecteix algunes de les transferències i "inversions reals", i ha defès a més que el Govern s'ha hagut d'enfrontar a un context complex, entre la pandèmia i la crisi per la invasió d'Ucraïna, amb "condicions que ningú hauria imaginat fa uns anys".

Per contra, la responsable ministerial ha defès que, termes absoluts, en 2021 es van invertir 824 milions d'euros a la Comunitat Valenciana, la major xifra en els últims deu anys, amb una execució d'un 58 per cent, i que el Govern ha licitat més de 600 milions d'euros a la Comunitat Valenciana enguany.

També ha destacat que un de cada quatre euros invertits en el Corredor Mediterrani han recaigut a la Comunitat Valenciana, que el pressupost de 2022 per a la Comunitat multiplica en un 2,5% el que van heretar en 2018 i que "s'ha duplicat amb prop de 3.00 milions el ritme de licitació", amb una licitació d'obres a la setmana.

"Nosaltres seguirem compromesos amb la Comunitat", ha remarcat Raquel Sánchez, i "totes les transferències que es realitzen també han d'imputar en el seu reflex de l'execució".