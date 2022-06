David Guapo, Jorge Blass i Las Putas Amas de la Casa, aquest estiu "a la fresca" en La PlaZeta

La PlaZeta ha convertit la seua zona exterior en un festival on el públic podrà divertir-se amb monòlegs i sorprendre's amb les actuacions de màgia i hipnotisme, així com 'food trucks' dels millors restaurants del barri.

Aquest festival d'humor es perllongarà durant juliol i acabarà el 8 d'agost. 'A la fresca' comptarà amb les actuacions d'humoristes com a David Guapo o Juan Amodeo, espectacles de màgia de la mà del reconegut prestidigitador Jorge Blass o l'impactant mentalisme en viu de Toni Pons.

Per l'escenari passaran artistes valencians com Las Putas Amas de la Casa, Oscar Tramoyeres o Raúl Antón, mentre els més menuts gaudiran de l'espectacle infantil de Pica Pica. Les entrades per a la programació d'estiu es poden comprar en la web del teatre.

La PlaZeta recupera així l'essència valenciana dels sopars de pa i porta entre veïns i amics que es reunien als carrers dels barris per a suportar les caloroses nits d'estiu. 'A la fresca' compta amb un ampli espai d'aparcament per al públic.