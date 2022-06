Bernabé s'acomiada de l'Ajuntament amb aplaudiments i l'encàrrec de no oblidar València i els seus interessos

Bernabé ha intervingut a l'inici del ple ordinari de juny celebrat en el consistori valencià per a despedir-se dels edils, als qui ha indicat que amb la seua arribada a la Delegació del Govern la ciutat de València "ha guanyat una aliada". La ja exregidora ha agraït a tots els components de la corporació municipal la seua tasca i les seues "aportacions" durant l'actual mandat.

Al començament de la sessió plenària s'ha donat compte de la renúncia al càrrec de regidora de Bernabé després de la seua designació, coneguda dilluns passat, com a delegada del Govern. L'exedil ha mostrat la seua "emoció continguda" i ha assenyalat que el de hui és "un dia per a reivindicar l'orgull i la satisfacció" que sent per "el treball fet en els últims anys" a l'Ajuntament.

"Ens hem enfrontat a una pandèmia que ha suposat uns dels pitjors anys de la nostra història recent. Estic orgullosa i satisfeta del treball de tots i cadascun dels membres d'aquesta corporació, cadascun des del seu àmbit", ha exposat. Pilar Bernabé ha afirmat que amb la Covid-19 es va plantejar "una situació complexa" davant la qual el consistori va posar "a les persones per damunt de tot".

Així mateix, ha ressaltat que es va apostar per mantindre l'activitat i el desenvolupament econòmic de la ciutat i ha valorat que l'Ajuntament responguera com administració més propera als ciutadans". "Treballem braç a braç amb la Generalitat i amb el Govern" per a "dir als veïns que hi havia una casa, aquesta, al costat disposada a treballar" per a "pal·liar una situació complexa".

La fins ara regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació ha destacat que el valencià fora el consistori que "més ràpid i millor va pagar a les persones que estaven" en una moment "complicat, a les pimes i els autònoms". "La ciutat va estar preparada per a seguir avançant en allò que som: una ciutat acollidora, referent", ha afirmat, després del que ha indicat que "tots i cadascun" dels edils posat el seu "accent".

Pilar Bernabé ha considerat que el govern local del que ha format part després d'haver treballat en l'ajuntament com a assessora en el mandat anterior, el format per Compromís i PSPV, "ha demostrat que amb diàleg i consens i amb la finalitat de millorar la vida de les persones es pot aconseguir que València siga hui una ciutat a la qual tothom vol vindre a viure i treballar".

Com a representant ja de l'Executiu central ha dit que "València és un referent en l'àmbit nacional, un referent social, econòmic i de gran ciutat". "Tots heu contribuït a açò", ha insistit, a més de donar les gràcies a cadascun dels edils i a l'alcalde, Joan Ribó (Compromís). En eixe agraïment, ha mostrat un "especial" cap a la vicealcaldesa i portaveu socialista, Sandra Gómez, per haver confiat en ella i per no haver-la soltat "mai" de la mà.

La nova titular de la Delegació del Govern ha assegurat que amb ella en aquesta institució, la ciutat de València "ha guanyat una aliada" i ha valorat el treball desenvolupat en l'Ajuntament "des del respecte" i "en benefici dels ciutadans". Després del seu comiat ha rebut un ram de flors i les paraules del primer edil i dels portaveus de tots els grups municipals.

Joan Ribó li ha dit que ha sigut "un plaer" treballar amb ella, li ha desitjat "molta sort" i ha considerat que "serà molt fàcil" explicar-li "els problemes de la ciutat" perquè els coneix "molt bé". Des del PP, l'edil María José Ferrer ha asseverat que per a "tots els veïns de València" és "un honor i un privilegi" tindre a algú de la ciutat com a "tercera autoritat de la Comunitat Valenciana" i ha mostrat a Bernabé la seua "estima personal", a més de desitjar-li "molt encert" i demanar-li que no s'oblide que és "veïna" de la capital valenciana.

El portaveu de Cs, Fernando Giner, ha valorat els acords aconseguits amb la delegació dirigida per Pilar Bernabé en favor de la reconstrucció, de les pimes, els autònoms i les famílies i li ha desitjat "molta sort". Per part de Compromís, Carlos Galiana li ha donat les gràcies pels anys de "treball intens" i li ha trasllat el seu "orgull" com a "amic més enllà de les discrepàncies" per la seua "projecció política", alhora que li ha demanat que mantinga el seu "esperit faller".

"LA MILLOR AMBAIXADORA"

El portaveu de Vox, José Gosálbez, li ha desitjat "el millor" i li ha demanat que no s'oblide de la ciutat, així com ajuda en matèria de seguretat. Sandra Gómez ha agraït "tot" el treball de Bernabé i el seu "impuls" i l'ha definit com una "persona treballadora sinònim de constància, determinació, fermesa, passió i alegria" i com "un dels pilars més importants del grup socialista". Ha afegit que Espanya i València han guanyat "la millor ambaixadora".