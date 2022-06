Els autobusos urbans de Paterna i Sagunt s'incorporaran a la targeta SUMA

En el cas de Paterna i Sagunt, la proposta ja ha passat pels seus respectius plens municipals i ara haurà d'aprovar-se en el Consell d'Administració de l'AVTM i en el ple del Consell per a la seua posterior firma abans del mes d'agost, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

La consellera de Política Territorial Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, ha destacat que, igual que la targeta SUMA integra Renfe-Rodalies, Metrovalencia, MetroBus, i l'EMT, "quan finalitze tot el procés administratiu els usuaris i usuàries dels autobusos urbans d'aquestes dos localitats també podran utilitzar aquest títol de transport en els seus desplaçaments per Paterna i Sagunt". "I en la mateixa línia, s'està treballant amb el municipi de Torrent", ha afegit.

En aquesta línia, ha ressaltat que el propòsit d'AVTM és "estendre aquesta iniciativa a tots els municipis de l'àrea metropolitana que ho desitgen i que tinguen transport urbà que no siga gratuït".

Torró ha afirmat que s'ha triat Paterna, Sagunt i Torrent per a iniciar l'ampliació de SUMA perquè "són els tres municipis de major població i els que més viatgers i viatgeres mouen amb el seu transport urbà".

Així, a través dels convenis que s'hauran de subscriure, l'ATMV pagarà a aquests ajuntaments per cada validació que es faça amb els títols SUMA, tal com fa actualment amb Metrovalencia, EMT, Renfe i MetroBus. D'aquesta manera, s'integren aquests transports urbans en la targeta SUMA.

Les condicions dels títols SUMA seguiran sent les mateixes que les actuals, només s'afegirà la possible combinació amb el transport urbà de Paterna i Sagunt, on per al SUMA 10 es permet un transbord en 90 minuts per a una zona i en 110 minuts per a dos zones, amb viatges il·limitats en el cas de el SUMA Mensual i el SUMA Mensual Jove.

A Paterna, amb el SUMA d'una zona de huit euros, les persones usuàries podran desplaçar-se amb el títol de Zona A, pel municipi amb el transport urbà i podran transbordar tant en el metro com en MetroBus per a anar a València, o alternativament, viatjar a València amb el metro o MetroBus i transbordar en la capital. En el cas dels títols de zona B, podran fer el mateix, però incloent també els municipis del Camp del Túria.

Quant a Sagunt, amb el SUMA d'una zona de huit euros, podran desplaçar-se, amb el títol de Zona B, internament pel municipi amb el transport urbà i transbordar tant en Renfe com en MetroBus per a anar fins als municipis de l'Horta Nord (la parada de Roca-Cuper en el cas de Renfe, i Alboraia/Port Saplaya i Tavernes en MetroBus).

Igualment, amb el títol de dos zones de dotze euros podran viatjar pel municipi amb el transport urbà i transbordar tant en Renfe com en MetroBus per a anar a València, o alternativament, viatjar a València amb Renfe o MetroBus i transbordar en la capital.

VALIDACIONS

En els primers quatre mesos de funcionament, des de la seua engegada el passat 31 de gener, de SUMA s'han realitzat un total de quasi 20 milions de validacions. El 45 per cent dels usuaris i usuàries de transport públic de l'Àrea Metropolitana ja utilitzen els títols SUMA, açò és, una de cada dos persones usuàries.

Les vendes efectuades a través de la xarxa comercialitzadora d'ATMV han sigut d'un total de 1.791.866 títols SUMA venuts, xifra que duplica en quatre mesos els títols venuts en el major any de vendes de títols coordinats des que existeix l'ATMV.