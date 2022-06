Josep Pedrerol explica por qué nunca iría a 'Pasapalabra'

Josep Pedrerol lo tiene claro: nunca iría a Pasapalabra. Fue el propio presentador quien explicó los motivos durante una entrevista en el pódcast Club 113, conducido por Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb.

El presentador de El chiringuito de jugones habló de las diferencias y los puntos en común que comparten la televisión y Twitch, un debate sobre el que no es la primera vez que habla, pues ya lo hizo en el programa de RTVE Playz.

Pero en esta ocasión, como novedad, compartió una confesión que sorprendió a los entrevistadores: "A mí los concursos me cabrean mucho, no voy a ningún concurso".

"Pasapalabra me lo han pedido muchas veces y no voy", contó el periodista deportivo, a lo que añadió: "Hay preguntas de todo tipo y quizás te toca cine y no te lo has preparado suficiente. Hay que tener una preparación".

"Hay gente a la que se le da muy bien esto, pero yo no quiero ir, me han insistido mucho y no quiero ir, haría el ridículo. No sabría ninguna", zanjó el comunicador sobre el espacio presentado por Roberto Leal.