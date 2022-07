Los primeros chollos de julio (¡más allá de las rebajas!): de las zapatillas Nike a mitad de precio a los pañales Dodot al 30%

Julio era, hasta ahora, mucho más que el mes en el que comenzaba de forma oficial el periodo de vacaciones, puesto que su llegada iniciaba el periodo de rebajas estivales. Sin embargo, y como bien te hemos contado en 20deCompras, este ya lleva activo unas semanas en la mayoría de tiendas, tanto físicas como online. Así, ya han sido muchos los que han añadido a su carrito ese capricho que llevaban tiempo queriendo, como una súper silla de playa para disfrutarla este verano o esas zapatillas de running que te vuelven loco, pero suelen tener un precio más elevado.

Somos conscientes de que, ante tanta oferta, es normal sentirse abrumado y no encontrar el mejor chollo. Pero que no cunda el pánico: en 20deCompras, como cada semana, seleccionamos los mejores descuentos para que ni un solo chollo se te pase desapercibido. Que sabemos que, cuando llega julio, tu cabeza se va inmediatamente a las vacaciones y ya no encuentras las ofertas igual. ¿Con qué ofertón te quedas esta semana?

‘Top 10’ chollos de la semana

El Echo Show, para ponerle cara a Alexa, por 50 euros. Uno de los dispositivos en los que podemos contar con la ayuda de Alexa es este que dispone de pantalla y que, por tanto, nos permite realizar videollamadas, consultar recetas y ver las dudas que le hemos preguntado al asistente. Ahora puedes conseguir un 36% más barato.

Echo Show 5 ahora con 30 euros de rebaja. Amazon

Roomba, con un 42% de descuento. Los modelos de iRobot son unos de los más aclamados del mercado y no nos extraña dadas sus prestaciones. Este modelo emplea un sistema de limpieza en tres fases y sensores Dirt Detect que detectan las zonas más sucias. De costar 399 euros, gracias a las rebajas de El Corte Inglés ahora puede ser tuyo por 229.

El modelo e5152 de Roomba. El Corte Inglés

La rutina de Olay diurna, 15 euros más barata. Con vitamina B3 y niacinamida, este dúo de cosméticos nos ofrece hidratación diaria y reafirma nuestra piel. Están formuladas para ser parte de nuestra rutina diurna. Además, incluye protección solar de factor 30 para evitar que los rayos del sol dejen huella en nuestro rostro. El precio habitual de este pack es de 50 euros y ahora podemos conseguirlo por 34.

Este 'pack' de Olay está indicado para la rutina diurna. Amazon

Casi 100 euros de ahorro en un robot de cocina de Cecotec. Este modelo de la firma española es uno de los más novedosos de su catálogo. Ofrece 30 funciones, conexión Wifi y doble jarra para que podamos cocinar con más eficacia. Tiene pantalla táctil para un fácil manejo en la que puedes seguir las recetas paso a paso. Y, cada semana, se añadirán recetas nuevas a la aplicación.

Mambo 12090 Habana. Cecotec

Mosquiteras magnéticas para puertas, por 15 euros. Los mosquitos multiplican su actividad en el verano y, para proteger nuestro hogar, las mosquiteras magnéticas son una de las soluciones más efectivas. Son fáciles de instalar, puesto que no requieren ni siquiera el uso de un taladro, están disponibles en varias medidas y cuestan menos de 15 euros.

Estas mosquiteras no requieren de obras para su instalación. Amazon

Hasta al 50% los ‘smartwatches’ en El Corte Inglés. No solo de las rebajas en moda vive este gigante, sino que la tecnología en esta campaña estival también tiene un papel muy importante. De hecho, si llevas tiempo buscando un reloj inteligente, esta es tu oportunidad: hay modelos de Samsung, Xiaomi, Huawei o Amazfit a muy buen precio. ¿Qué opinas de llevarte uno con un descuento del 46?

Samsung Galaxy Watch4 Classic. El Corte Inglés

Ahorra un 30% en pañales. Los que tienen un bebé recién nacido en casa deben saber que en el catálogo de Amazon suele haber productos relacionados con su cuidado e higiene rebajados. Ese es el caso de este pack de pañales de Dodot de la talla 2, que ahora tienen una rebaja del 30%.

Suave capa absorbente que, gracias a los materiales seleccionados, cuida y protege la piel del bebé. Amazon

¿Unas zapatillas Nike a mitad de precio? En el catálogo de la famosa marca deportiva también podemos encontrar estos días auténticas gangas, como las Air Max Dawn, que pasan de costar 115 euros a 69. ¿No crees que deberías conseguir unas antes de que se agoten?

Las zapatillas Air Max Dawn, de Nike. Nike

Una tarjeta de memoria de 128GB a mitad de precio. Si no queremos perder nuestras fotos y videos, contar con una con capacidad amplia es de obligado cumplimiento. Por eso, si aún no tienes una, tienes que apostar por esta de SanDisk, rebajada a mitad de precio y a la venta por 23 euros.

Esta tarjeta es compatible con muchos dispositivos. Amazon

Una aspiradora Dyson, por menos de 300 euros. A un precio poco habitual en la marca de soluciones para el hogar (¡sin cables!) más famosa está la V8 Animal +: un modelo pensado para arrasar con el pelito de nuestras mascotas. Aunque, todo sea dicho, tiene mucho más que ofrecernos, como el vaciado higiénico en un solo clic o el potente motor capaz de trabajar en todo tipo de suelos.

La Dyson V8 Animal Plus. Dyson

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.