Mario Marzo, de 'Los protegidos', muestra su espectacular cambio físico tras un año centrado en su salud: "Me siento más feliz"

Mario Marzo dio su salto a la fama con la serie Los protegidos, donde apenas era un adolescente de 15 años. Pero poco queda ya de ese niño. El actor ha experimentado un gran cambio físico en apenas un año.

Y no ha sido por ningún papel que tenga que interpretar, sino por salud y bienestar. "Hace un año decidí empezar a cuidarme. Hace un año creía que estaba sano por no estar gordo, hoy sé que eso es una tontería", comienza su post de Instagram donde muestra a sus seguidores su evolución.

El actor asegura que en los últimos seis años no se movía, no comía bien, y tampoco descansaba lo suficiente, por lo que ha decidido dar un cambio en su vida y ponerse las pilas para mejorar sus hábitos.

"Durante este año me he sentido un poco más feliz cada día, un poco más tranquilo, más ligero, he dormido mejor y me he motivado viendo cómo me superaba en cada entrenamiento", asegura el madrileño.

Asimismo, afirma que por mucha transformación que haya experimentado, las partes de su cuerpo que no le gustaban siguen sin gustarle y que no sabe cuánto durará este proceso, pero está tremendamente feliz de haber dado el primer paso y no se agobia ni se juzga por a veces "comer mal".

Su publicación se ha llenado de comentarios positivos y de apoyo por parte de amigos y seguidores. "Creo que me acabas de convencer para dar yo también el paso definitivo de una vez por todas", le comenta Guillermo Campra y "Más fuerte que el vinagre" le dice Andrea Duro.

Y no es para menos, ya que el actor muestra sus brazos musculosos y sus abdominales marcados, muy envidiables por cualquiera. "Como el queso" y "Vas a ser el rompeolas este verano" son otros de los piropos que le comentan.