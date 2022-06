Economia oferirà fins a 9.000€ a les empreses de la Comunitat que reduïsquen la jornada laboral sense afectar el salari

Aquestes subvencions de la Direcció general de Treball, que han sigut publicades en el DOGV d'aquest dijous, "busquen pal·liar l'augment dels costos salarials de les empreses ocasionats com a conseqüència de l'adopció de mesures de racionalització de la jornada laboral", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Per a poder rebre la subvenció, el compromís empresarial de la reducció de la jornada ordinària haurà d'afectar a un mínim de la plantilla. Així, en el cas d'empreses de fins el 49 persones treballadores, obligatòriament el 30 per cent de la plantilla deurà ser afectada per la reducció horària. Aquest percentatge es reduirà al 20 per cent en el cas d'empreses de 50 o més persones treballadores.

En tot cas, la proposta del nombre de persones treballadores participants en el programa haurà de comptar amb una participació similar d'homes i dones en relació amb la distribució de genere preexistent en el conjunt de la plantilla amb contracte de treball a temps complet. En aquest sentit, es permetrà com a màxim una desviació del 10%.

Les bases d'aquesta nova ajuda estableixen que les empreses que s'acullen hauran d'elaborar un 'Pla de Reducció de la Jornada Laboral i Millora de la Productivitat', que haurà d'indicar les mesures organitzatives o formatives que es preveuen implementar per a optimitzar el temps de treball.

Aquest haurà d'arreplegar una sèrie d'indicadors, incloent l'evolució de la productivitat del treball en l'empresa, que seran avaluats de manera periòdica. De la mateixa manera, per a rebre la subvenció, la reducció horària ha de comptar amb un acord amb la representació legal dels empleats.

Quant a la quantia de la subvenció, la Conselleria oferirà pel primer any complet d'aplicació del programa una subvenció de 5.492,19 euros per cada persona treballadora incorporada al Pla de reducció de la jornada laboral; 2.746,10 el segon any i 1.373,05 euros el tercer. D'aquesta manera, l'import total màxim de la subvenció que podrà percebre l'empresa beneficiària serà, per cada treballador/a adscrit al pla de 9.611,34 euros.