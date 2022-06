Renfe vuelve a ampliar la caducidad de los abonos Avant hasta final de año

Renfe, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha vuelto a ampliar la caducidad de los abonos Avant, en esta ocasión hasta el próximo 31 de diciembre, como respuesta al auge del teletrabajo.

Así lo ha aprobado este jueves la comisión de seguimiento del contrato entre la Administración General del Estado y Renfe, para la prestación de servicios de transporte de viajeros por ferrocarril sujetos a Obligaciones de Servicio Público (OSP).

Esta semana, la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León, junto con otras organizaciones de viajeros de toda España, habían pedido al Gobierno que volviese a ampliar la extensión de la caducidad de estos títulos multiviaje, cuya última prórroga vence este 30 de junio.

Renfe ofrece actualmente tres tipos de Abonos Avant, la Tarjeta Plus 10, la Tarjeta Plus 10 Estudiantes y la Tarjeta Plus, dirigidos a aquellas personas, en su mayoría trabajadores y estudiantes, que utilizan el servicio de tren de alta velocidad de forma diaria o casi diaria.

Validez original de hasta 30 días

La validez original de dichos bonos es de 8, 10 y 30 días respectivamente, ampliada provisionalmente a 20 días los dos primeros y a 60 días el tercero con el objetivo de favorecer la utilización de los servicios públicos ferroviarios de media distancia Avant que discurren por líneas de alta velocidad y están sujetos a Obligación de Servicio Público, frente a otros modos alternativos de transporte menos sostenibles.

La primera ampliación se adoptó por primera vez en octubre de 2020 como consecuencia del Covid-19 y permitió el mantenimiento de viajeros que, en caso de no haberse adecuado la caducidad de los abonos, podían haberse desplazado hacia otros modos de transporte. Ya se ha prorrogado en varias ocasiones por peticiones populares, la última en diciembre de 2021.

El Ministerio reconoce en un comunicado que esta ampliación a permitido atraer un mayor número de usuarios y ha dado respuesta a la implantación del teletrabajo en España, dando así mayor flexibilidad a los usuarios para poder usar el abono durante un mayor periodo de tiempo.