La mare de l'acusat de la mort de Marta Calvo renuncia a declarar en el juí

Inicialment, segons el calendari provisional, la mare de Jorge Ignacio havia de declarar en la vista dilluns que ve, dia 4 de juliol, però finalment s'ha acollit al seu dret a no voler fer-ho. El seu fill declararà el dimecres, dia 6.

Jorge Ignacio s'enfronta, tal com reclama Fiscalia, a 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual -tres d'ells com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions-; i un delicte contra la salut pública. Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exerceixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena. La defensa reclama l'absolució.

La mare de Jorge Ignacio, segons va explicar el cap del Grup d'Homicidis de la Guàrdia Civil de València, va acudir dos vegades a declarar la caserna en relació amb la desaparició de Marta Calvo al novembre de 2019.

En la primera declaració, la dona va relatar als agents que disposava de dos habitatges llogats al seu nom però que utilitzava el seu fill, una en Manuel i una altra a l'Olleria, i els va facilitar dos números de telèfon de l'acusat. També va comentar que el cap de setmana posterior a la desaparició de Marta, ella va arribar a València per motiu d'un aniversari i no va notar res estrany en el seu fill.

Després d'açò, la mare de l'acusat va tornar a comparéixer davant la Guàrdia Civil el 2 de desembre de forma voluntària i va entregar roba del seu fill i un Ipad. En eixe moment, els agents li van dir que si el seu fill no havia fet res, havia de donar la cara. Si no, difícilment li anaven a creure.

Just l'endemà passat, Jorge Ignacio es va entregar. "Per aquest motiu estic convençut que mare i fill estaven en contactes telefònics mentre l'acusat estava huído", va asseverar el cap d'Homicidis durant el seu testimoniatge en el juí.